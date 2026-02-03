3 Февраля 2026 ВТОРНИК
19:23 | 02 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
16:00 | 02 февраля
«Россия — семья семей»: делегация Саратовской области примет участие в открытии Года единства народов России
14:30 | 02 февраля
Нацпроект «Семья»: в Саратовской области меры поддержки охватывают семьи с детьми, а также пожилых граждан
13:30 | 02 февраля
Кинозал в музее истории СВО продолжает бесплатный показ исторических и патриотических фильмов
12:30 | 02 февраля
В музее СВО продолжается "Время героев"
11:52 | 02 февраля
В Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду
11:00 | 02 февраля
Саратовская область в лидерах по объему несырьевого экспорта
10:25 | 02 февраля
Старт с поддержкой: Кадровый центр Саратовской области поможет открыть свое дело 130 жителям области
13:45 | 01 февраля
Зимний поход ВПК КПО " Пластун": 11 километров сквозь снег, засады и мороз
09:18 | 31 января
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
5 февраля в Москве состоится масштабный марафон «Россия — семья семей» Общества «Знание», который даст старт Году единства народов нашей страны. Событие пройдет в Национальном центре «Россия» и охватит более 4 тысяч участников. В центре внимания — уникальность Российской Федерации как государства, где сотни национальностей живут одной семьей. Марафон продемонстрирует сплоченность народов, преемственность традиций и единство граждан России.

Так, в состав делегации Саратовской области на форуме вошли 14 представителей молодежи региона, сфер образования и культуры.

Просветительский проект направлен на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России. Он подчеркнет, что культурное и языковое многообразие обогащает страну и является преимуществом в эпоху геополитических изменений. На марафоне объединятся более 2900 представителей разных народов из 89 регионов, более 1000 представителей молодежных проектов и более 50 иностранных гостей.

В открытии марафона примет участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

На марафоне выступят государственные деятели, герои России, выдающиеся спортсмены, представители сферы культуры и искусства.

В день марафона в регионах стартует просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России. Она объединит школьников, студентов, работающую молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение, ветеранов СВО и их семьи. Участники углубят свои знания об истории, культуре и традиционных ценностях нашей страны.

По информации общества «Знание»