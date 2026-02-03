«Россия — семья семей»: делегация Саратовской области примет участие в открытии Года единства народов России

просмотров: 139

5 февраля в Москве состоится масштабный марафон «Россия — семья семей» Общества «Знание», который даст старт Году единства народов нашей страны. Событие пройдет в Национальном центре «Россия» и охватит более 4 тысяч участников. В центре внимания — уникальность Российской Федерации как государства, где сотни национальностей живут одной семьей. Марафон продемонстрирует сплоченность народов, преемственность традиций и единство граждан России.Так, в состав делегации Саратовской области на форуме вошли 14 представителей молодежи региона, сфер образования и культуры.Просветительский проект направлен на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России. Он подчеркнет, что культурное и языковое многообразие обогащает страну и является преимуществом в эпоху геополитических изменений. На марафоне объединятся более 2900 представителей разных народов из 89 регионов, более 1000 представителей молодежных проектов и более 50 иностранных гостей.В открытии марафона примет участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.На марафоне выступят государственные деятели, герои России, выдающиеся спортсмены, представители сферы культуры и искусства.В день марафона в регионах стартует просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России. Она объединит школьников, студентов, работающую молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение, ветеранов СВО и их семьи. Участники углубят свои знания об истории, культуре и традиционных ценностях нашей страны.По информации общества «Знание»