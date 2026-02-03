Нацпроект «Семья»: в Саратовской области меры поддержки охватывают семьи с детьми, а также пожилых граждан

3 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
В Саратовской области продолжается реализация национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».

С 1 февраля 2026 года сумма федерального материнского капитала на первого ребенка проиндексирована на 5,6% и составляет 728 921, 9 руб., на второго и последующих - 234 000, 3 руб. Если семья не получала сертификат на первого ребенка, то при рождении второго ей полагается 963 243, 17 руб.

Важной мерой поддержки в рамках нацпроекта является региональный материнский капитал, который может получить многодетная семья при рождении третьего или последующего ребенка. В настоящее время его размер составляет более 138 тысяч рублей. В 2025 году региональный материнский капитал получили 1793 семьи.

Средства регионального материнского капитала можно направить по шести целевым направлениям. Это улучшение жилищных условий, оплата образования детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, газификация жилья, компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий.

С 2025 года оказание государственной помощи жителям региона на основании социального контракта также ведется в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году такую поддержку получили более 6,7 тысячи жителей области. В основном социальные контракты заключались с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей, в том числе с многодетными семьями. Соцконтракты заключаются на время поиска работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности в качестве самозанятых в сфере производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, в сфере услуг, на ведение личного подсобного хозяйства.

Кроме того, в регионе в рамках нацпроекта «Семья» продолжается доставка пенсионеров на плановую диспансеризацию в районные медицинские организации. Выезды осуществляются с помощью службы «мобильных» бригад комплексных центров социального обслуживания населения. В 2025 году из отдаленных сел для прохождения диспансеризации было доставлено 17 тысяч жителей области.

Напомним, национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению Президента Владимира Путина. Основная цель проекта – поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей.