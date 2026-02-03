Кинозал в музее истории СВО продолжает бесплатный показ исторических и патриотических фильмов

просмотров: 139

В 2026 году Саратовский музей истории СВОзапустил цикл еженедельных субботних мероприятий.Цикл продолжит открытый Музейный Кинозал, который состоится 7 февраля. В программе фильмы:11:00 — «Саратовский авиационный завод в годы Великой Отечественной войны». Саратовские авиастроители внесли огромный вклад в Победу Советского народа в Великой Отечественной войне, дав фронту более 12,5 тысяч самолетов-истребителей Як-1 и Як-3.13:00 — «Курская дуга. Огненная битва». Документальный фильм о Курской битве15:00 — «Молодая гвардия». В фильме современным доступным языком для подростков и молодых людей повествуется об истории создания, подпольной деятельности, подвигах и трагической гибели юных Героев-Краснодонцев.Вход свободный. Посещение музея — бесплатное.