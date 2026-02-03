3 Февраля 2026 ВТОРНИК
19:23 | 02 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
16:00 | 02 февраля
«Россия — семья семей»: делегация Саратовской области примет участие в открытии Года единства народов России
14:30 | 02 февраля
Нацпроект «Семья»: в Саратовской области меры поддержки охватывают семьи с детьми, а также пожилых граждан
13:30 | 02 февраля
Кинозал в музее истории СВО продолжает бесплатный показ исторических и патриотических фильмов
12:30 | 02 февраля
В музее СВО продолжается "Время героев"
11:52 | 02 февраля
В Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду
11:00 | 02 февраля
Саратовская область в лидерах по объему несырьевого экспорта
10:25 | 02 февраля
Старт с поддержкой: Кадровый центр Саратовской области поможет открыть свое дело 130 жителям области
13:45 | 01 февраля
Зимний поход ВПК КПО " Пластун": 11 километров сквозь снег, засады и мороз
09:18 | 31 января
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Новости / Культура
В 2026 году Саратовский музей истории СВО
запустил цикл еженедельных субботних мероприятий.

Цикл продолжит открытый Музейный Кинозал, который состоится 7 февраля. В программе фильмы:

11:00 — «Саратовский авиационный завод в годы Великой Отечественной войны». Саратовские авиастроители внесли огромный вклад в Победу Советского народа в Великой Отечественной войне, дав фронту более 12,5 тысяч самолетов-истребителей Як-1 и Як-3.

13:00 — «Курская дуга. Огненная битва». Документальный фильм о Курской битве

15:00 — «Молодая гвардия». В фильме современным доступным языком для подростков и молодых людей повествуется об истории создания, подпольной деятельности, подвигах и трагической гибели юных Героев-Краснодонцев.

Вход свободный. Посещение музея — бесплатное.