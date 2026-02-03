В музее СВО продолжается "Время героев"

просмотров: 145

30 января в рамках цикла мероприятий «Время героев» прошла традиционная встреча с участником спецоперации подполковником полиции Александром Колесниковым.Военнослужащий в качестве добровольца с 2022 по 2025 года в составе отряда «Барс-27» участвовал в освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик от вооруженных националистических формирований Украины. Награжден медалью «За участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».Вопросы офицеру смогли задать студенты профессионально - педагогического колледжа СГТУ, а также участницы волонтерской группы «Мечта».В завершении мероприятия Александр Колесников передал музею фронтовые флаги с подписями бойцов своего отряда.