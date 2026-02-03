В Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду

просмотров: 150

В третий раз Саратов с гордостью принимает один из самых престижных турниров страны — Кубок России по прыжкам в воду.Наш гостеприимный город снова стал точкой притяжения для сильнейших: более 150 лучших атлетов со всей России собрались во Дворце водных видов спорта, чтобы продемонстрировать высочайший уровень мастерства, силу характера и стремление к победе.Торжественная церемония открытия турнира стала ярким событием и объединила спортсменов, тренеров, болельщиков и почетных гостей. Особую атмосферу праздника создало присутствие именитых спортсменов - Ильи Захарова, Дмитрия Саутина, Глеба Гальперина, чьи достижения уже вписаны в историю отечественного спорта.Соревнования пройдут до 5 февраля, стать частью спортивного праздника может любой желающий - вход свободный.