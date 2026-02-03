3 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
19:23 | 02 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
16:00 | 02 февраля
«Россия — семья семей»: делегация Саратовской области примет участие в открытии Года единства народов России
14:30 | 02 февраля
Нацпроект «Семья»: в Саратовской области меры поддержки охватывают семьи с детьми, а также пожилых граждан
13:30 | 02 февраля
Кинозал в музее истории СВО продолжает бесплатный показ исторических и патриотических фильмов
12:30 | 02 февраля
В музее СВО продолжается "Время героев"
11:52 | 02 февраля
В Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду
11:00 | 02 февраля
Саратовская область в лидерах по объему несырьевого экспорта
10:25 | 02 февраля
Старт с поддержкой: Кадровый центр Саратовской области поможет открыть свое дело 130 жителям области
13:45 | 01 февраля
Зимний поход ВПК КПО " Пластун": 11 километров сквозь снег, засады и мороз
09:18 | 31 января
В Саратовской области в 2 раза увеличили выплату при заключении контракта на военную службу
В третий раз Саратов с гордостью принимает один из самых престижных турниров страны — Кубок России по прыжкам в воду.

Наш гостеприимный город снова стал точкой притяжения для сильнейших: более 150 лучших атлетов со всей России собрались во Дворце водных видов спорта, чтобы продемонстрировать высочайший уровень мастерства, силу характера и стремление к победе.

Торжественная церемония открытия турнира стала ярким событием и объединила спортсменов, тренеров, болельщиков и почетных гостей. Особую атмосферу праздника создало присутствие именитых спортсменов - Ильи Захарова, Дмитрия Саутина, Глеба Гальперина, чьи достижения уже вписаны в историю отечественного спорта.

Соревнования пройдут до 5 февраля, стать частью спортивного праздника может любой желающий - вход свободный.