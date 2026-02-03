3 Февраля 2026 ВТОРНИК
Саратовская область в лидерах по объему несырьевого экспорта

По итогам 2025 года Саратовская область показала значительный рост показателей внешнеэкономической деятельности - объем внешней торговли по прогнозной оценке увеличился на 16%, экспорт вырос более чем на 18%.



Хорошую динамику продемонстрировал промышленный экспорт – он стал больше почти на 35%. Значимый вклад внесли отрасли машиностроения и металлургии, фармацевтическая и химическая промышленность. В сфере агропромышленного комплекса фиксируется рост экспорта пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Регион входит в лидеры по объему несырьевого неэнергетического экспорта, занимая 21 место в общероссийском рейтинге. Это говорит об устойчивой позиции саратовских компаний на зарубежном рынке и эффективности работы с начинающими и действующими экспортерами, которая активно ведется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина “Международная кооперация и экспорт”», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Самые экспортируемые товары из Саратовской области - смешанные удобрения, прутки нелегированные горячекатаные, подсолнечное масло, соли фосфорных кислот, нитрилы, грузовые вагоны, запорная арматура, приборы автоматического регулирования, полированное стекло, зернобобовые, пшеница, кукуруза, жмых и шрот, маргарин.

География поставок расширяется. Более 36% несырьевого неэнергетического экспорта приходится на страны Ближнего Востока и Азии, 24% экспортных поставок - на страны СНГ и Латинской Америки. Основные грузопотоки идут в Бразилию, Турцию, Иран, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Южную Африку. Значительно выросли экспортные поставки в Иран, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Мексику, Индию.