Старт с поддержкой: Кадровый центр Саратовской области поможет открыть свое дело 130 жителям области

3 Февраля 2026 ВТОРНИК
Жители Саратовской области могут получить финансовую помощь на открытие собственного дела. Такую меру поддержки предоставляет Кадровый центр Саратовской области в целях развития предпринимательской инициативы и создания новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. Размер помощи может составлять до 100 тысяч рублей.

Так, в территориальных кадровых центрах Озинского, Ершовского и Лысогорского районов для жителей, желающих открыть собственное дело, прошли семинары «Я самозанятый».

Специалисты проконсультировали участников мероприятий, как сделать первые шаги в собственном деле и выстроить профессиональный путь с опорой на свои навыки, интересы и опыт.

В ходе встреч подробно обсуждались вопросы регистрации самозанятости, различия между самозанятым и индивидуальным предпринимателем, особенности налогообложения, нормативно-правовые аспекты и экономические нюансы ведения деятельности.

Спикеры и карьерные консультанты поделились практическим опытом, привели реальные успешные примеры открытия собственного дела и ответили на все уточняющие вопросы участников.

«Программа действует уже не первый год. Чаще всего жители региона открывают бизнес в области растениеводства, флористики, хлебопечения, юридических и бытовых услуг, фитнеса и репетиторства, в сельскохозяйственной сфере, производства кондитерских изделий, торговли, пошива и ремонта одежды, грузоперевозок, изготовления металлических изделий, ремонта автотранспорта. В этом году в планах помочь открыть дело 130 жителям области. В приоритете – участники СВО, члены их семей, а также многодетные родители», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

Напоминаем, заявление на получение финансовой помощи на открытие собственного дела подается в кадровый центр, в котором соискатель состоит на учете в качестве безработного.

За консультациями по вопросам организации собственного дела можно обратиться по единому номеру Кадрового центра Саратовской области: 8-800-775-76-25.