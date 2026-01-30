30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
На экотропе от сквера «Территория Детства» до ЖК «Ласточкино», обустроенной благодаря депутатскому проекту Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина, состоялось экологическое мероприятие для учащихся средней общеобразовательной школы № 80.

Мероприятие было организовано в рамках регионального проекта «Защита животного мира» при поддержке заместителя председателя Саратовской городской Думы Елены Злобновой.

Ребятам рассказали о важности сохранения экосистемы города, напомнили о бережном отношении к природе и объяснили, чем можно и чем нельзя кормить птиц в зимний период. После познавательной части школьников ждала прогулка по экотропе, активная зарядка на свежем воздухе и совместное кормление птиц.

Экотропа открыта для всех жителей города. Здесь можно совершить лыжную прогулку, заняться скандинавской ходьбой или просто провести время с семьей на природе в любое удобное время.

Напоминаем, что при кормлении птиц рекомендовано использовать зерновые культуры, семечки, сушеные ягоды. Хлеб для птиц вреден и не желателен.