На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников

На экотропе от сквера «Территория Детства» до ЖК «Ласточкино», обустроенной благодаря депутатскому проекту Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина, состоялось экологическое мероприятие для учащихся средней общеобразовательной школы № 80.Мероприятие было организовано в рамках регионального проекта «Защита животного мира» при поддержке заместителя председателя Саратовской городской Думы Елены Злобновой.Ребятам рассказали о важности сохранения экосистемы города, напомнили о бережном отношении к природе и объяснили, чем можно и чем нельзя кормить птиц в зимний период. После познавательной части школьников ждала прогулка по экотропе, активная зарядка на свежем воздухе и совместное кормление птиц.Экотропа открыта для всех жителей города. Здесь можно совершить лыжную прогулку, заняться скандинавской ходьбой или просто провести время с семьей на природе в любое удобное время.Напоминаем, что при кормлении птиц рекомендовано использовать зерновые культуры, семечки, сушеные ягоды. Хлеб для птиц вреден и не желателен.