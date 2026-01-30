30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»

Новости
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»


В поликлинике прошла уже ставшая традиционной «Школа молодого отца». Будущие и уже настоящие папы учились правильно брать на руки и класть в кроватку малыша, готовить ванну и купать, пеленать - в общем, делать все то, что должен уметь каждый уважающий себя мужчина.

«Быть отцом – это потрясающе, но вместе с новым статусом приходит ответственность и возникают новые вопросы, на которые наша Школа как раз и призвана ответить. Участники курсов получают практические навыки ухода за новорождённым, у них появляются необходимые знания и уверенность в собственных силах. Школа пользуется популярностью, а получаемые знания идут на пользу. Ждем будущих пап на наши занятия», - пригласил главный врач Энгельсской городской клинической больницы №1 Аслан Юанов.

Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области