В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»

В поликлинике прошла уже ставшая традиционной «Школа молодого отца». Будущие и уже настоящие папы учились правильно брать на руки и класть в кроватку малыша, готовить ванну и купать, пеленать - в общем, делать все то, что должен уметь каждый уважающий себя мужчина.«Быть отцом – это потрясающе, но вместе с новым статусом приходит ответственность и возникают новые вопросы, на которые наша Школа как раз и призвана ответить. Участники курсов получают практические навыки ухода за новорождённым, у них появляются необходимые знания и уверенность в собственных силах. Школа пользуется популярностью, а получаемые знания идут на пользу. Ждем будущих пап на наши занятия», - пригласил главный врач Энгельсской городской клинической больницы №1 Аслан Юанов.Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области