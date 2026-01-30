30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий

В агроклассах Гагаринского района прошли плановые занятия, в ходе которых школьники СОШ №1 рабочего поселка Соколовый получили уникальную возможность поработать с геоинформационными системами (ГИС).




Представители института инженерии и робототехники провели для старшеклассников беседу по вопросам обработки пространственных данных. Ребятам рассказали о методах получения данных дистанционного зондирования Земли, технологии обработки и визуализации геопространственной информации и применении ГИС в гидромелиорации и сельском хозяйстве.

Параллельно будущие абитуриенты погрузились в экономику агробизнеса через деловую игру «Денежные потоки», в ходе которой активно выполняли задания по экономике, знакомились с основами финансовой грамотности

В завершение занятий старшеклассников пригласили принять участие в Дне открытых дверей, который состоится 7 февраля 2026 года в 12:00 на всех учебных комплексах Вавиловского университета и областном интеллектуальном конкурсе «Будущее в ваших руках», который состоится 14 февраля 2026 года в 10:00.

Занятия с агроклассниками направлены на достижение задач, которые отражены в федеральном проекте «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом Владимиром Путиным.