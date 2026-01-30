Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий

просмотров: 78

Представители института инженерии и робототехники провели для старшеклассников беседу по вопросам обработки пространственных данных. Ребятам рассказали о методах получения данных дистанционного зондирования Земли, технологии обработки и визуализации геопространственной информации и применении ГИС в гидромелиорации и сельском хозяйстве.Параллельно будущие абитуриенты погрузились в экономику агробизнеса через деловую игру «Денежные потоки», в ходе которой активно выполняли задания по экономике, знакомились с основами финансовой грамотностиВ завершение занятий старшеклассников пригласили принять участие в Дне открытых дверей, который состоится 7 февраля 2026 года в 12:00 на всех учебных комплексах Вавиловского университета и областном интеллектуальном конкурсе «Будущее в ваших руках», который состоится 14 февраля 2026 года в 10:00.Занятия с агроклассниками направлены на достижение задач, которые отражены в федеральном проекте «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом Владимиром Путиным.