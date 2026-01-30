Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране

30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Специалист центра «Мои Документы» города Вольска Светлана Юденичева вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

Награждение состоялось в рамках IX Всероссийского форума многофункциональных центров в Москве. Звания «Лучший универсальный специалист МФЦ» удостоились 15 работников центров «Мои документы» со всей России. Награды вручил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев.

Победителей конкурса определяли по множеству критериев. Итоговая оценка формировалась по результатам рассмотрения предоставленных анкет, фото- и видеопрезентаций, психологического и профессионального тестирований, а также индивидуального интервью-собеседования, которое проводили представители Минэкономразвития России и других ведомств. Профессионализм и личные качества Светланы Юденичевой позволили ей войти в число лучших специалистов России.

Напомним, что ранее Светлана стала победителем конкурса «Лучший многофункциональный центр Саратовской области 2024 года» - регионального этапа всероссийского конкурса. Она уже 3 года работает универсальным специалистом центра «Мои Документы» города Вольска и за это время получила множество положительных отзывов и благодарностей от посетителей центра. Также Светлана выступает в роли наставника для новых работников.

«Четвертый год подряд специалисты наших центров становятся лауреатами всероссийского конкурса, что говорит об устойчивой тенденции и высоком уровне квалификации команды МФЦ, работа которых строится на основе передовых практик и клиентоориентированного подхода. Цифры говорят сами за себя. Только в 2025 году МФЦ обслужили почти 2,7 млн заявителей, предоставили 1,8 млн услуг и сервисов. А за 12 лет центрами обслужено 28,5 млн заявителей», – отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.