В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи

просмотров: 114

Председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая рассказала на заседании Правительства Саратовской области о системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов молодежи.За последние два года в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в отрасль было привлечено 156 млн рублей федеральных средств. Весомым дополнением к федеральным субсидиям стало выделение более 83 млн рублей из областного бюджета благодаря поддержке Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Это позволило открыть три новых молодежных центра в Балашовском, Александрово-Гайском и Красноармейском районах, а также капитально отремонтировать площадки в Балаковском и Энгельсском районах. Эти учреждения трансформировались в многофункциональные пространства, объединившие под одной крышей патриотические клубы, медиастудии, «Добро.Центры» и объединения молодых семей, включая семьи участников СВО. В общей сложности в регионе было модернизировано и оснащено передовым оборудованием более 2600 кв. метров профильных площадей, что создало условия для вовлечения в активную деятельность свыше 250 тысяч молодых людей.Особое внимание в системе поддержки уделено стимулированию достижений молодежи. Ежегодные премии Губернатора области и молодежная премия имени П.А.Столыпина стали важными инструментами материального поощрения талантов. За счет бюджетных средств более 400 представителей молодежи приняли участие в международных и всероссийских форумах. Результатом такой работы стало безоговорочное лидерство области: на молодежном форуме ПФО «иВолга» саратовцы заняли первое место в округе по объему привлеченных грантов, получив 3,8 млн рублей на реализацию своих инициатив.Делегация Саратовской области завоевала Гран-при Всероссийской студенческой весны среди профессиональных образовательных организаций, 1 место – среди образовательных организаций высшего образования и 2 место – в рамках школьной весны. В военно-патриотической игре «Зарница 2.0» представители региона заняли 1 место в общекомандном зачете, а также 2 место среди участников средней возрастной категории в финале. Высокий уровень доверия федерального центра подтвердило и участие области в организации X Российско-китайского форума «Волга-Янцзы»: саратовской команде была доверена координация всей российской делегации — от разработки брендбука до формирования культурной программы.Второй год подряд представители области становятся лауреатами Национальной премии «Студент года», а в текущем году Гран-при завоевала студентка Вольского педагогического колледжа.Нематериальные меры поддержки были реализованы через широкую сеть проектных мастерских на базе центра «Молодежь плюс». В 2025 году комплексную методическую помощь получили авторы около 1300 проектов. По линии грантовых конкурсов различного уровня субъекты молодежной политики области получили поддержку на сумму более 120 млн рублей.Определяя стратегические векторы развития, региональная власть поставила перед собой амбициозные задачи: от принятия региональной стратегии молодежной политики до внедрения механизма молодежного инициативного бюджетирования. Оценивая роль молодого поколения в жизни субъекта, Ангелина Беловицкая подчеркнула: «Молодежь — это колоссальный кадровый и интеллектуальный потенциал региона. Именно им в ближайшие десятилетия предстоит стать основой экономики, управления и производства. От инициативности молодых людей сегодня напрямую зависит будущая конкурентоспособность нашей области на российском и мировом рынках».