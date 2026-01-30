Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
31 января во всех охотничьих угодьях Саратовской области закрывается охотничий сезон на пушных животных следующих видов: заяц-русак, корсак, енотовидная собака, ондатра, а в общедоступных охотничьих угодьях и на кабана.
До 28 февраля на кабана еще можно будет поохотиться в закрепленных охотугодьях.
«Основной сезон охоты на лисицу также закрывается. Однако ее можно будет добывать и получить выплату за это, если она вписана в разрешение на добычу других видов пушных животных, охота на которых еще продолжается», - отметил заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Сергей Сухов.
В комитете напомнили, что охотники обязаны сдать разрешения на добычу охотничьих ресурсов по месту получения — лично либо по Почте России:
- на пушных - в течение в 20 дней после закрытия охоты;
- на кабана - в течение 10 дней.
За непредставление разрешений, охотнику грозит привлечение к административной ответственности и лишение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в течение года.
