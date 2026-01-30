30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана

31 января во всех охотничьих угодьях Саратовской области закрывается охотничий сезон на пушных животных следующих видов: заяц-русак, корсак, енотовидная собака, ондатра, а в общедоступных охотничьих угодьях и на кабана.

 

До 28 февраля на кабана еще можно будет поохотиться в закрепленных охотугодьях.

«Основной сезон охоты на лисицу также закрывается. Однако ее можно будет добывать и получить выплату за это, если она вписана в разрешение на добычу других видов пушных животных, охота на которых еще продолжается», - отметил заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Сергей Сухов.

В комитете напомнили, что охотники обязаны сдать разрешения на добычу охотничьих ресурсов по месту получения — лично либо по Почте России:
- на пушных - в течение в 20 дней после закрытия охоты;
- на кабана - в течение 10 дней.

За непредставление разрешений, охотнику грозит привлечение к административной ответственности и лишение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в течение года.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области