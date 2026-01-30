Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
Платформа включает онлайн-радио с актуальными новостями школы и видеоподкасты с приглашенными гостями — представителями креативной и культурной жизни Саратова.
Сегодня в сети вышел пилотный выпуск видеоподкаста «На волне ШКИ». В этом проекте начинающие креаторы встречаются с профессионалами — художниками, музыкантами, дизайнерами, актерами и другими творческими личностями.
Ребята расспросят профессионалов, как превратить мечты в реальность, где искать вдохновение и как не бояться быть собой.
В первом эпизоде авторы заглянули за кулисы театра вместе с актером и режиссером театра драмы для детей и молодежи «Версия» Александром Овчинниковым.
Ведущий подкаста – Данила Фахретдинов.