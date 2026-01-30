В Саратовской области прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по робототехнике

просмотров: 105

В рамках соревнований участникам было необходимо сконструировать и запрограммировать наземного мобильного робота, способного решать головоломку «Судоку». Испытание потребовало от команд продемонстрировать навыки проектирования, сборки и алгоритмического мышления.Победители регионального этапа представят Саратовскую область на окружном финале Интеллектуальной Олимпиады ПФО, где встретятся с сильнейшими командами из других регионов Приволжского федерального округа.Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится с 2015 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в округе Игоря Комарова.