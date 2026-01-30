В Саратовской области прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по робототехнике
В региональном центре «Галактика64» прошел третий день Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Сегодня ребята решали инженерные задания в направлении «Робототехника».
В рамках соревнований участникам было необходимо сконструировать и запрограммировать наземного мобильного робота, способного решать головоломку «Судоку». Испытание потребовало от команд продемонстрировать навыки проектирования, сборки и алгоритмического мышления.
Победители регионального этапа представят Саратовскую область на окружном финале Интеллектуальной Олимпиады ПФО, где встретятся с сильнейшими командами из других регионов Приволжского федерального округа.
Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится с 2015 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в округе Игоря Комарова.
В рамках соревнований участникам было необходимо сконструировать и запрограммировать наземного мобильного робота, способного решать головоломку «Судоку». Испытание потребовало от команд продемонстрировать навыки проектирования, сборки и алгоритмического мышления.
Победители регионального этапа представят Саратовскую область на окружном финале Интеллектуальной Олимпиады ПФО, где встретятся с сильнейшими командами из других регионов Приволжского федерального округа.
Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится с 2015 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в округе Игоря Комарова.