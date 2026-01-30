30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО по робототехнике

В региональном центре «Галактика64» прошел третий день Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Сегодня ребята решали инженерные задания в направлении «Робототехника».

В рамках соревнований участникам было необходимо сконструировать и запрограммировать наземного мобильного робота, способного решать головоломку «Судоку». Испытание потребовало от команд продемонстрировать навыки проектирования, сборки и алгоритмического мышления.

Победители регионального этапа представят Саратовскую область на окружном финале Интеллектуальной Олимпиады ПФО, где встретятся с сильнейшими командами из других регионов Приволжского федерального округа.

Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится с 2015 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в округе Игоря Комарова.