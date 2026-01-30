30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
В саратовском историческом парке открылась мультимедийная выставка о Росгвардии

В историческом парке «Россия — Моя история» в Саратове состоялось торжественное открытие нового мультимедийного выставочного проекта «Росгвардия. История и современность».

Выставка приурочена к 10-летию создания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине формирования войск правопорядка России.

Экспозиция, созданная при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, представляет собой обзор ключевых этапов становления ведомства — от внутренней стражи Российской империи до современных подразделений. Отдельные разделы посвящены специфике работы ОМОН, СОБР, авиационных и кинологических служб, а также истории и достижениям Саратовского военного института войск национальной гвардии.

Для создания выставки была проведена масштабная исследовательская работа с изучением архивных материалов и применением современных технологий. Первыми гостями экспозиции стали заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов, руководители регионального управления Росгвардии, представители Саратовского военного института, областного правительства, ветераны службы и курсанты.

Выставка будет доступна для бесплатного посещения до 31 мая 2026 года. В период её работы запланирован цикл мероприятий по патриотическому воспитанию и профориентации молодёжи.

Фотографии предоставлены министерством образования Саратовской области