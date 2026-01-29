В Татищево сделают тротуарные дорожки и разобьют цветники по федеральному проекту

просмотров: 106

Напомним, в прошлом году свыше 16,5 млн жителей России приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за выбор объектов благоустройства, в нашем регионе свои голоса отдали боле 390 тысяч человек. Проекты-победители будут реализовываться в этом году, как только наступят подходящие погодные условия.Так, в р.п. Татищево продолжится благоустройство сквера «Героев-земляков» на улице Советской. На этой популярной у местных жителей общественной локации планируется провести новые тротуарные дорожки, установить лавочки, а также устроить освещение, разбить газон и цветники.«В Саратовской области растет активность и сознательность граждан, они все охотнее участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании, ведь именно от их голоса зависит, какая общественная территория будет благоустроена в первую очередь», - заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.