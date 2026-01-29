29 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
21:31 | 29 января
Приволжье под ударом снежной стихии: дороги заблокированы, трассы стоят
15:30 | 29 января
В Татищево сделают тротуарные дорожки и разобьют цветники по федеральному проекту
14:30 | 29 января
Из «России» в зону СВО отправят подарки земляков
13:44 | 29 января
Более 180 млн. рублей было направлено на реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году
09:45 | 29 января
Саратовская область присоединяется к главному зимнему спортивному празднику страны
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
В Татищево сделают тротуарные дорожки и разобьют цветники по федеральному проекту

В этом году в Саратовской области продолжится благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.


Напомним, в прошлом году свыше 16,5 млн жителей России приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за выбор объектов благоустройства, в нашем регионе свои голоса отдали боле 390 тысяч человек. Проекты-победители будут реализовываться в этом году, как только наступят подходящие погодные условия.

Так, в р.п. Татищево продолжится благоустройство сквера «Героев-земляков» на улице Советской. На этой популярной у местных жителей общественной локации планируется провести новые тротуарные дорожки, установить лавочки, а также устроить освещение, разбить газон и цветники.

«В Саратовской области растет активность и сознательность граждан, они все охотнее участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании, ведь именно от их голоса зависит, какая общественная территория будет благоустроена в первую очередь», - заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.