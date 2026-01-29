Из «России» в зону СВО отправят подарки земляков

просмотров: 136

Во Дворце культуры «Россия» готовят к отправке новую партию помощи для бойцов. Помимо жизненно необходимых вещей — маскировочных сетей, предметов обихода и гигиены — в коробки бережно укладывают особенные открытки. Это репродукции рисунков победителей открытого творческого фестиваля среди военно-патриотических клубных формирований и объединений патриотической направленности «За нами будущее России» в номинациях «Изобразительное творчество» и «Эссе», который стал заключительным этапом одноимённого большого патриотического проекта, реализованного Дворцом культуры «Россия».- Каждая посылка станет тихим напоминанием: за спиной у наших героев — целый город, который верит, ждёт и гордится. Это материальная частица общей веры, любви и поддержки, которая преодолевает любые расстояния. Пусть творения детских рук и труд волонтёров согреют сердца защитников и придадут им сил, - отметила руководитель учреждения.