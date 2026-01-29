29 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
21:31 | 29 января
Приволжье под ударом снежной стихии: дороги заблокированы, трассы стоят
15:30 | 29 января
В Татищево сделают тротуарные дорожки и разобьют цветники по федеральному проекту
14:30 | 29 января
Из «России» в зону СВО отправят подарки земляков
13:44 | 29 января
Более 180 млн. рублей было направлено на реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году
09:45 | 29 января
Саратовская область присоединяется к главному зимнему спортивному празднику страны
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Из «России» в зону СВО отправят подарки земляков

Во Дворце культуры «Россия» готовят к отправке новую партию помощи для бойцов. Помимо жизненно необходимых вещей — маскировочных сетей, предметов обихода и гигиены — в коробки бережно укладывают особенные открытки. Это репродукции рисунков победителей открытого творческого фестиваля среди военно-патриотических клубных формирований и объединений патриотической направленности «За нами будущее России» в номинациях «Изобразительное творчество» и «Эссе», который стал заключительным этапом одноимённого большого патриотического проекта, реализованного Дворцом культуры «Россия».

- Каждая посылка станет тихим напоминанием: за спиной у наших героев — целый город, который верит, ждёт и гордится. Это материальная частица общей веры, любви и поддержки, которая преодолевает любые расстояния. Пусть творения детских рук и труд волонтёров согреют сердца защитников и придадут им сил, - отметила руководитель учреждения.