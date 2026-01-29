Саратовская область присоединяется к главному зимнему спортивному празднику страны

просмотров: 76

Главный старт в Саратовской области пройдет на стадионе «Зимний».«Лыжня России» традиционно объединяет сотни тысяч участников из 71 региона страны — от профессиональных спортсменов до тех, кто впервые встанет на лыжи, от школьников до ветеранов спорта.Дистанции соревнований: 400 м, 1,2 км, 3 км, 5 км, 10 кмРегистрация доступна на портале «Госуслуги», а также в день соревнований перед стартом.Даты проведения гонки в муниципальных районах Саратовской области:Вольский район — 04.02.2026Марксовский район — 31.01.2026Балаковский район — 31.01.2026Энгельсский район — 07.02.2026Татищевский район — 07.02.2026Б. Карабулакский район — 14.02.2026Хвалынский район — 14.02.2026