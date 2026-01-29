29 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
09:45 | 29 января
Саратовская область присоединяется к главному зимнему спортивному празднику страны
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
12:00 | 28 января
35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году
11:16 | 28 января
Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
Саратовская область присоединяется к главному зимнему спортивному празднику страны

Новости / Спорт
14 февраля по всей России состоится XLIV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».


Главный старт в Саратовской области пройдет на стадионе «Зимний».

«Лыжня России» традиционно объединяет сотни тысяч участников из 71 региона страны — от профессиональных спортсменов до тех, кто впервые встанет на лыжи, от школьников до ветеранов спорта.

Дистанции соревнований: 400 м, 1,2 км, 3 км, 5 км, 10 км

Регистрация доступна на портале «Госуслуги», а также в день соревнований перед стартом.

Даты проведения гонки в муниципальных районах Саратовской области:
Вольский район — 04.02.2026
Марксовский район — 31.01.2026
Балаковский район — 31.01.2026
Энгельсский район — 07.02.2026
Татищевский район — 07.02.2026
Б. Карабулакский район — 14.02.2026
Хвалынский район — 14.02.2026