Саратовская область присоединяется к главному зимнему спортивному празднику страны
14 февраля по всей России состоится XLIV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
Главный старт в Саратовской области пройдет на стадионе «Зимний».
«Лыжня России» традиционно объединяет сотни тысяч участников из 71 региона страны — от профессиональных спортсменов до тех, кто впервые встанет на лыжи, от школьников до ветеранов спорта.
Дистанции соревнований: 400 м, 1,2 км, 3 км, 5 км, 10 км
Регистрация доступна на портале «Госуслуги», а также в день соревнований перед стартом.
Даты проведения гонки в муниципальных районах Саратовской области:
Вольский район — 04.02.2026
Марксовский район — 31.01.2026
Балаковский район — 31.01.2026
Энгельсский район — 07.02.2026
Татищевский район — 07.02.2026
Б. Карабулакский район — 14.02.2026
Хвалынский район — 14.02.2026
Главный старт в Саратовской области пройдет на стадионе «Зимний».
«Лыжня России» традиционно объединяет сотни тысяч участников из 71 региона страны — от профессиональных спортсменов до тех, кто впервые встанет на лыжи, от школьников до ветеранов спорта.
Дистанции соревнований: 400 м, 1,2 км, 3 км, 5 км, 10 км
Регистрация доступна на портале «Госуслуги», а также в день соревнований перед стартом.
Даты проведения гонки в муниципальных районах Саратовской области:
Вольский район — 04.02.2026
Марксовский район — 31.01.2026
Балаковский район — 31.01.2026
Энгельсский район — 07.02.2026
Татищевский район — 07.02.2026
Б. Карабулакский район — 14.02.2026
Хвалынский район — 14.02.2026