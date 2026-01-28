В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий

просмотров: 123

Все учреждения культуры и искусства Саратовской области подготовили обширные программы — более 3,5 тысяч мероприятий, в которых примут участие около 700 тысяч человек. Министерство культуры области разработало план ключевых событий, с которым можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «Планы».В библиотеках региона пройдут тематические книжно-иллюстративные выставки, литературно-музыкальные вечера, фестивали и акции. Областная универсальная научная библиотека организует Дни национальных культур «Народами славится Россия». Пушкинская библиотека проведет областной конкурс-фестиваль «Караван историй». Областная специальная библиотека для слепых устроит телемосты с библиотеками Волгограда, Севастополя и Казани.Музеи предложат экскурсии, новые выставки и познавательные программы. В областном музее краеведения откроется этнографическая экспозиция из фондов музея и филиалов, а также Пятый музейный этнокультурный фестиваль «Тертый калач». Музей истории г. Балаково представит проект «Народы России». В музее боевой и трудовой славы состоится «Большой этнографический диктант», а на сцене театра драмы им. И. А. Слонова — Международный конкурс «Мисс Навруз – 2026». Музей истории СВО проведет Межконфессиональную конференцию «Вера на СВО» с выставкой. Фединский музей организует вечер «Поэты народов России», а в музее Льва Кассиля — выставку детского рисунка «Солнечное ожерелье».Областной методический киновидеоцентр покажет национальные фильмы 2024–2025 годов из Беларуси, Киргизии и Казахстана с предсеансовыми программами «Кинематограф, как мост между культурами». Запланированы «Дни национального кино», мероприятия о СВО, проект «Победа» для семьи, программа «И помнит мир спасенный» и XIII фестиваль «Киновертикаль» с номинацией «Мы — один народ».В образовательных учреждениях пройдут классные часы, концерты и фестивали. Студенты областного колледжа искусств дадут отчетные концерты, в Вольске — фестиваль «Вольские пленэры», в художественном училище им. А. П. Боголюбова — выставка «Многоликая Россия».Культурно-досуговые центры организуют фестиваль «В семье единой», конференцию «Традиционный фольклор. Истоки и современность», торжество «Мы единое целое» во Дворце культуры «Россия» и концерты «Венок дружбы», «России верные сыны».Театры представят спектакли, фестивали и концерты. Областной театр оперетты проведет IV Всероссийский фестиваль «ZА ЖИЗНЬ!» с участием национальных театров (Мордовский, Чувашский, Волгоградский казачий, Башкирский), а также цикл «Салют героям!». Театр оперы и балета организует концерт «Музыкальное искусство народов России в Саратовской области» и выступления на Собиновском фестивале. Филармония им. А. Шнитке покажет фольклорные концерты «Балаган» и «Россия нас объединила». Концертная организация «Поволжье» проведет фестиваль «Я — талант!» с акцентом на национальные песни и танцы.