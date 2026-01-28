28 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
12:00 | 28 января
35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году
11:16 | 28 января
Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта 22 предприятия региона вывели свою продукцию на экспорт. Это в том числе металлоконструкции, геоматериалы, промышленная техника, электротехническое оборудование и устройства защиты, автокомпоненты, мебель, косметика и другое. Предприниматели получили более 250 услуг.



Поддержка оказывается в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».

«Поддержка экспортно ориентированных предприятий начинается на стадии формирования самой идеи выхода на зарубежные рынки. Центр предлагает поддержку на безвозмездной основе или на условиях софинансирования. Это позволяет компаниям уверенно делать первые шаги к экспорту и развиваться в этом направлении», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Всего за 2019-2025 годы различные виды поддержки получили около 2,5 тыс. предпринимателей. Им было оказано более 8300 услуг. Заключено 442 экспортных контракта на общую сумму более 147 млн долларов США. В экспортную деятельность вовлечены 75 новых участников.

Ознакомиться с программами и услугами Центра можно на сайте: https://export64.ru/.