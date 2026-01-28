Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой

просмотров: 121

Поддержка оказывается в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».«Поддержка экспортно ориентированных предприятий начинается на стадии формирования самой идеи выхода на зарубежные рынки. Центр предлагает поддержку на безвозмездной основе или на условиях софинансирования. Это позволяет компаниям уверенно делать первые шаги к экспорту и развиваться в этом направлении», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Всего за 2019-2025 годы различные виды поддержки получили около 2,5 тыс. предпринимателей. Им было оказано более 8300 услуг. Заключено 442 экспортных контракта на общую сумму более 147 млн долларов США. В экспортную деятельность вовлечены 75 новых участников.Ознакомиться с программами и услугами Центра можно на сайте: https://export64.ru/.