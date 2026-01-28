Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга

просмотров: 130

Регион оценивали по таким важным критериям, как туристическая инфраструктура, доходность отрасли туризма, популярность у гостей, траты на проживание, турпоток, уникальность и привлекательность, даже уровень преступности и интерес к региону в интернете, продвижение, вклад туризма в бюджет.Вхождение в тридцатку лидеров — это оценка действий по развитию сферы туризма и гостеприимства. Саратовская область в числе регионов, активно развивающих инфраструктуру и продвигающих свой турпотенциал.Исследование проводил журнал «Отдых в России» совместно с Центром «Рейтинг». Это уже 11 ежегодное исследование.Полное исследование доступно по ссылке (https://rustur.ru/xi-nacionalnyj-turisticheskij-rejting-itogi-2025-goda)