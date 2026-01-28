28 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
12:00 | 28 января
35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году
11:16 | 28 января
Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга

Новости / Путешествия
По итогам 2025 года регион вошёл в топ-30 Национального туристического рейтинга, заняв 24 место и сохранив позиции в группе лидеров страны по развитию отрасли туризма.


Регион оценивали по таким важным критериям, как туристическая инфраструктура, доходность отрасли туризма, популярность у гостей, траты на проживание, турпоток, уникальность и привлекательность, даже уровень преступности и интерес к региону в интернете, продвижение, вклад туризма в бюджет.

Вхождение в тридцатку лидеров — это оценка действий по развитию сферы туризма и гостеприимства. Саратовская область в числе регионов, активно развивающих инфраструктуру и продвигающих свой турпотенциал.

Исследование проводил журнал «Отдых в России» совместно с Центром «Рейтинг». Это уже 11 ежегодное исследование.

Полное исследование доступно по ссылке (https://rustur.ru/xi-nacionalnyj-turisticheskij-rejting-itogi-2025-goda)