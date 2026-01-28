35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году

просмотров: 127

В 2025 году Саратовская область стала участником федеральной программы «Земский работник культуры».В 2025 году 30 специалистов стали участниками программы. Пятеро из них - выпускники Саратовского областного колледжа искусств, 9 преподавателей области были приняты работу в 10 детских школ региона по программе «Земский работник культуры».Условия программы простые: если вы имеете гражданство РФ, высшее или среднее профессиональное образование в сфере культуры; переехали на работу в село или город с населением до 50 тыс. человек; устроились на полный рабочий день в организацию в сфере культуры; обязуетесь проработать там не менее 5 лет - вы имеете все шансы получить единовременную выплату - в размере 1 млн. рублей, помощь с жильем, стабильную работу с хорошей зарплатой, возможность самореализации и запуска авторских творческих проектов для детей и взрослых.В 2026 году в Саратовской области трудоустроить по программе планируют 35 человек. Для того, чтобы выполнить эти задачи в регионе действует «Эстафета профессионального успеха».- Первым этапом «Эстафеты профессионального успеха» станет Ярмарка вакансий Детских школ искусств региона. Также соискателей ждут профориентационные мероприятия, семинары, тренинги, обучение в Школе молодого педагога, работа на экспериментальной педагогической площадке «Профкомпас», стажировка в учреждениях культуры, курсы повышения квалификации и, как итог, конкурсный отбор по программе «Земский работник культуры, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.