28 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
12:00 | 28 января
35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году
11:16 | 28 января
Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году

Новости
35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году


В 2025 году Саратовская область стала участником федеральной программы «Земский работник культуры».

В 2025 году 30 специалистов стали участниками программы. Пятеро из них - выпускники Саратовского областного колледжа искусств, 9 преподавателей области были приняты работу в 10 детских школ региона по программе «Земский работник культуры».

Условия программы простые: если вы имеете гражданство РФ, высшее или среднее профессиональное образование в сфере культуры; переехали на работу в село или город с населением до 50 тыс. человек; устроились на полный рабочий день в организацию в сфере культуры; обязуетесь проработать там не менее 5 лет - вы имеете все шансы получить единовременную выплату - в размере 1 млн. рублей, помощь с жильем, стабильную работу с хорошей зарплатой, возможность самореализации и запуска авторских творческих проектов для детей и взрослых.

В 2026 году в Саратовской области трудоустроить по программе планируют 35 человек. Для того, чтобы выполнить эти задачи в регионе действует «Эстафета профессионального успеха».

- Первым этапом «Эстафеты профессионального успеха» станет Ярмарка вакансий Детских школ искусств региона. Также соискателей ждут профориентационные мероприятия, семинары, тренинги, обучение в Школе молодого педагога, работа на экспериментальной педагогической площадке «Профкомпас», стажировка в учреждениях культуры, курсы повышения квалификации и, как итог, конкурсный отбор по программе «Земский работник культуры, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.