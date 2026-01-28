Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет

просмотров: 150

На заседании областной Думы рассмотрели проект поправок в закон об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, которые ранее одобрил профильный комитет.За счет поступившей благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину в конце 2025 года дотации направляются средства для ремонта дворов школ и детских садов с установкой ограждения в Александрово-Гайском, Балаковском, Ивантеевском, Перелюбском, Романовском и Турковском районах.Также при поддержке Вячеслава Володина более 1,5 млрд рублей в трехлетнем периоде 2026-2028 годов будет выделено на реконструкцию транспортной развязки в районе Стрелки.С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2026 год по доходам составят 191,5 млрд рублей, по расходам – 207,5 млрд рублей.«Скорректирован объем банковских заимствований, верхний предел государственного внутреннего долга области с сокращением расходов на его обслуживание на 800 млн исходя из фактически сложившихся долговых обязательств по итогам 2025 года. Соответствующие изменения внесены в программу государственных внутренних заимствований области», - рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.