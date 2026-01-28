28 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
20:24 | 28 января
Политолог назвал героев нашего времени
17:00 | 28 января
В Саратовской области Год единства народов России пройдет с масштабной программой культурных событий
16:04 | 28 января
Общественники рассказали, почему, по их мнению, выделение дополнительных средств на демонтаж расселенных строений в Энгельсе - значимое решение
15:58 | 28 января
Саратовские компании заключили более 400 экспортных контрактов с господдержкой
12:30 | 28 января
Саратовская область - в группе лидеров Национального туристического рейтинга
12:00 | 28 января
35 специалистов сферы культуры получат по 1 млн рублей в 2026 году
11:16 | 28 января
Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Депутаты приняли первые в этом году поправки в бюджет

На заседании областной Думы рассмотрели проект поправок в закон об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, которые ранее одобрил профильный комитет.

За счет поступившей благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину в конце 2025 года дотации направляются средства для ремонта дворов школ и детских садов с установкой ограждения в Александрово-Гайском, Балаковском, Ивантеевском, Перелюбском, Романовском и Турковском районах.

Также при поддержке Вячеслава Володина более 1,5 млрд рублей в трехлетнем периоде 2026-2028 годов будет выделено на реконструкцию транспортной развязки в районе Стрелки.

С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2026 год по доходам составят 191,5 млрд рублей, по расходам – 207,5 млрд рублей.

«Скорректирован объем банковских заимствований, верхний предел государственного внутреннего долга области с сокращением расходов на его обслуживание на 800 млн исходя из фактически сложившихся долговых обязательств по итогам 2025 года. Соответствующие изменения внесены в программу государственных внутренних заимствований области», - рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.