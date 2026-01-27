27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА

Жители области могут заключить контракт с Министерством обороны в качестве резервиста, сообщили сегодня представители областного военкомата.

За резервистами сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Им предоставляются продовольствие, обмундирование и возможность пройти профессиональную переподготовку на полигоне.

Резервисты несут службу непосредственно на предприятии - задействованы исключительно для охраны объектов на территории Саратовской области.

Министерством обороны РФ резервистам выплачивается ежемесячное денежное довольствие как за пребывание в резерве (от 3 до 6 тыс. руб.), так и за участие в сборах (до 56 тыс. руб.).

Требования к кандидатам: мужчины до 52 лет, гражданство РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья.

Уточнить информацию о поступлении в мобилизационный резерв можно в военном комиссариате Саратовской области по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, д.12; телефон: 8 (8452) 26-20-66, 74-56-28.

Военный комиссариат города Энгельс, Ровенского и Энгельсского районов: г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 34; телефон: 8 (8453) 56-97-76, 56-88-52.

Военный комиссариат города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов: г.Балаково, ул. Коммунистическая, д. 93; телефон: 8 (8453) 44-04-42, 44-12-12.