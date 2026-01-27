Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА

просмотров: 118

Жители области могут заключить контракт с Министерством обороны в качестве резервиста, сообщили сегодня представители областного военкомата.За резервистами сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Им предоставляются продовольствие, обмундирование и возможность пройти профессиональную переподготовку на полигоне.Резервисты несут службу непосредственно на предприятии - задействованы исключительно для охраны объектов на территории Саратовской области.Министерством обороны РФ резервистам выплачивается ежемесячное денежное довольствие как за пребывание в резерве (от 3 до 6 тыс. руб.), так и за участие в сборах (до 56 тыс. руб.).Требования к кандидатам: мужчины до 52 лет, гражданство РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья.Уточнить информацию о поступлении в мобилизационный резерв можно в военном комиссариате Саратовской области по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, д.12; телефон: 8 (8452) 26-20-66, 74-56-28.Военный комиссариат города Энгельс, Ровенского и Энгельсского районов: г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 34; телефон: 8 (8453) 56-97-76, 56-88-52.Военный комиссариат города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов: г.Балаково, ул. Коммунистическая, д. 93; телефон: 8 (8453) 44-04-42, 44-12-12.