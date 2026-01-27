27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»

Новости
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»


В Центре реабилитации и адаптации инвалидов «Парус надежды» люди с ограниченными возможностями могут пройти реабилитацию по различным направлениям. В прошлом году такой возможностью воспользовались 664 человека, в том числе 8 участников специальной военной операции.

Ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Наши герои» Сергей Пригода посетил центр и познакомился с основными направлениями деятельности учреждения.

Как отметила директор центра Екатерина Пяткина, акцент в реабилитации делается не только на прохождении оздоровительных процедур, в числе которых занятия в бассейне, массаж, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура (ЛФК), но и на занятиях спортом под руководством инструктора. Кроме того, все желающие могут посетить творческие мастерские. Особенностью учреждения является способность оперативно подстраиваться под актуальные потребности посетителей.

«Еще одно востребованное направление, в том числе у наших защитников, – обучение вождению автомобиля с ручным управлением в автошколе. В прошлом году такое обучение прошли девять ребят, вернувшихся со специальной военной операции. В настоящее время обучается еще четыре человека. По этому направлению выстроено хорошее взаимодействие с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества», который направляет к нам ветеранов, помогает скоординировать прохождение обучения», – рассказала Екатерина Пяткина.

По словам Сергея Пригоды, возможности центра, с которыми он ознакомился, является хорошей ресурсной базой для прохождения реабилитации.

«Я сам как профессиональный массажист могу с уверенностью сказать, что все процедуры помогают восстановить здоровье, дают возможности для дальнейшей адаптации тех, у кого есть ограничения. Важно, что в Саратовской области действует система реабилитационных учреждений, готовых оказать ребятам помощь по различным направлениям», – отметил ветеран СВО.