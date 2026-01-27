Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»

просмотров: 135

В Центре реабилитации и адаптации инвалидов «Парус надежды» люди с ограниченными возможностями могут пройти реабилитацию по различным направлениям. В прошлом году такой возможностью воспользовались 664 человека, в том числе 8 участников специальной военной операции.Ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Наши герои» Сергей Пригода посетил центр и познакомился с основными направлениями деятельности учреждения.Как отметила директор центра Екатерина Пяткина, акцент в реабилитации делается не только на прохождении оздоровительных процедур, в числе которых занятия в бассейне, массаж, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура (ЛФК), но и на занятиях спортом под руководством инструктора. Кроме того, все желающие могут посетить творческие мастерские. Особенностью учреждения является способность оперативно подстраиваться под актуальные потребности посетителей.«Еще одно востребованное направление, в том числе у наших защитников, – обучение вождению автомобиля с ручным управлением в автошколе. В прошлом году такое обучение прошли девять ребят, вернувшихся со специальной военной операции. В настоящее время обучается еще четыре человека. По этому направлению выстроено хорошее взаимодействие с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества», который направляет к нам ветеранов, помогает скоординировать прохождение обучения», – рассказала Екатерина Пяткина.По словам Сергея Пригоды, возможности центра, с которыми он ознакомился, является хорошей ресурсной базой для прохождения реабилитации.«Я сам как профессиональный массажист могу с уверенностью сказать, что все процедуры помогают восстановить здоровье, дают возможности для дальнейшей адаптации тех, у кого есть ограничения. Важно, что в Саратовской области действует система реабилитационных учреждений, готовых оказать ребятам помощь по различным направлениям», – отметил ветеран СВО.