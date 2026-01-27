27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости / Культура
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»

В Саратове состоялась премьера спектакля «Повести Белкина», поставленного студентами театрального института СГК имени Собинова под руководством молодого московского режиссера Петра Алексеенко. Проект реализован при поддержке Российского института театрального искусства (ГИТИС), Саратовского театрального института и театра кукол «Теремок».

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова рассказала, что Саратов уже два года принимает фестиваль «ГИТИС Фест. Театральное Приволжье». Театр кукол «Теремок» стал площадкой для фестиваля в Саратове.

Щелканова отметила, что благодаря современному оборудованию и удобству сцены юные артисты могут показать свои лучшие работы за короткий срок пребывания на фестивале. Спектакль «Повести Белкина» по произведениям Пушкина стал новым этапом сотрудничества с ГИТИСом и, по мнению министра, может стать любимым у зрителей.

Ректор ГИТИСа, театровед и театральный критик Григорий Заславский, побывавший на премьере в «Теремке», отметил, что фестиваль «Театральное Приволжье», проходящий под эгидой полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, играет важную роль в популяризации театрального искусства и приобщении молодежи к мировой литературе.

Заславский поблагодарил Саратов за сотрудничество и возможность совместной работы с талантливыми студентами. Он подчеркнул, что благодаря гостеприимству города и вдохновению режиссера Петра Алексеенко удалось создать интересную постановку, которая может стать значимым событием в культурной жизни Саратова.