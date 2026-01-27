Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»

просмотров: 135

В Саратове состоялась премьера спектакля «Повести Белкина», поставленного студентами театрального института СГК имени Собинова под руководством молодого московского режиссера Петра Алексеенко. Проект реализован при поддержке Российского института театрального искусства (ГИТИС), Саратовского театрального института и театра кукол «Теремок».Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова рассказала, что Саратов уже два года принимает фестиваль «ГИТИС Фест. Театральное Приволжье». Театр кукол «Теремок» стал площадкой для фестиваля в Саратове.Щелканова отметила, что благодаря современному оборудованию и удобству сцены юные артисты могут показать свои лучшие работы за короткий срок пребывания на фестивале. Спектакль «Повести Белкина» по произведениям Пушкина стал новым этапом сотрудничества с ГИТИСом и, по мнению министра, может стать любимым у зрителей.Ректор ГИТИСа, театровед и театральный критик Григорий Заславский, побывавший на премьере в «Теремке», отметил, что фестиваль «Театральное Приволжье», проходящий под эгидой полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, играет важную роль в популяризации театрального искусства и приобщении молодежи к мировой литературе.Заславский поблагодарил Саратов за сотрудничество и возможность совместной работы с талантливыми студентами. Он подчеркнул, что благодаря гостеприимству города и вдохновению режиссера Петра Алексеенко удалось создать интересную постановку, которая может стать значимым событием в культурной жизни Саратова.