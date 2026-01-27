Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
Юные жители Саратовской области получают новые современные игровые площадки благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
Детские игровые комплексы ставят как в уже существующих парках и скверах, так и просто рядом с жилыми домами и учебными заведениями. Например, в прошлом году в р.п. Новые Бурасы большую детскую площадку поставили для жителей многоквартирных домов по улице Баумана, в Ртищево - для детворы, живущей на улицах Красная и Яблочкова, в пос. Михайловский - для жителей пос. Новооктябрьский. А в пос. Степное Советского района игровой комплекс поставили возле многоэтажек на улице Димитрова.
В таких общественных локациях детские площадки часто оборудуют вместе со спортивными комплексами, чтобы привлечь детей разных возрастов. Кроме того, территорию в целом благоустраивают, и она становятся местом отдыха для всей семьи.
В прошлом году новые игровые площадки появились в скверах и парках Новоузенска, Петровска, Аркадака, Ртищево, Красноармейска, Балашова, Балаково, Саратова и др. Такие площадки должны должны быть не только красивыми и удобными, но и отвечать всем предусмотренным в законодательстве требованиям безопасности.
«В прошлом году благодаря федеральной программе в Саратовской области благоустроили 167 дворовых и общественных территорий. Создание новых пространств, где можно отдохнуть всей семьей, несомненно повышает привлекательность наших городов и поселков, делает жизнь в них более комфортной и уютной», - заявил первый заместитель министр строительства и ЖКХ Александр Мышев.