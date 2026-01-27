Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки

просмотров: 109

Юные жители Саратовской области получают новые современные игровые площадки благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Детские игровые комплексы ставят как в уже существующих парках и скверах, так и просто рядом с жилыми домами и учебными заведениями. Например, в прошлом году в р.п. Новые Бурасы большую детскую площадку поставили для жителей многоквартирных домов по улице Баумана, в Ртищево - для детворы, живущей на улицах Красная и Яблочкова, в пос. Михайловский - для жителей пос. Новооктябрьский. А в пос. Степное Советского района игровой комплекс поставили возле многоэтажек на улице Димитрова.В таких общественных локациях детские площадки часто оборудуют вместе со спортивными комплексами, чтобы привлечь детей разных возрастов. Кроме того, территорию в целом благоустраивают, и она становятся местом отдыха для всей семьи.В прошлом году новые игровые площадки появились в скверах и парках Новоузенска, Петровска, Аркадака, Ртищево, Красноармейска, Балашова, Балаково, Саратова и др. Такие площадки должны должны быть не только красивыми и удобными, но и отвечать всем предусмотренным в законодательстве требованиям безопасности.«В прошлом году благодаря федеральной программе в Саратовской области благоустроили 167 дворовых и общественных территорий. Создание новых пространств, где можно отдохнуть всей семьей, несомненно повышает привлекательность наших городов и поселков, делает жизнь в них более комфортной и уютной», - заявил первый заместитель министр строительства и ЖКХ Александр Мышев.