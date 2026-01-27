27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам

Новости
За прошедший год выполнено 958 санитарных заданий, оказана помощь 1102 пациентам, в районных больницах выполнено 52 операции, проведено более 500 дистанционных консультаций.



За 2025 год в общей сложности выполнено 654 эвакуации пациентов, из них 229 — авиационным транспортом. Более 200 больных, в первую очередь с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, были доставлены в клиники Саратова для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в течение первых суток и даже первых часов с момента заболевания.

География деятельности не ограничивается только Саратовской областью: больные, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи на базе федеральных центров, доставлялись в клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Самары, Пензы.

Жители Саратовской области, заболевшие за пределами Саратовской области и оказавшиеся с острой патологией в больницах регионов РФ и получившие там всю необходимую помощь, были возвращены для долечивания на родной земле из Перми, Чебоксар, Сочи, Ульяновска, Рязани, Камышина. Всего 26 пациентов за год.

«Вылеты санитарной авиации в Саратовской области возродились в 2014 году. Тогда рейсы совершались всего 12–15 раз в год. С каждым годом количество вылетов увеличивается, тем самым расширяются возможности для оказания медицинской помощи в оперативном порядке. При этом при оказании помощи применяется как авиационный, так и автомобильный санитарный транспорт. В случае невозможности вылета вертолета Ми-8В выезд осуществляется на реанимобилях класса С, в том числе и отечественного производства, оснащенные, как и вертолёт, на уровне современной реанимационной палаты. Отделение санитарной авиации оснащено 10 реанимобилями. Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина в конце прошлого года был получен еще один новый реанимобиль», — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Напомним, модернизация региональной воздушной службы санитарной авиации стала возможной благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.