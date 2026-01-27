Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам

просмотров: 123

За 2025 год в общей сложности выполнено 654 эвакуации пациентов, из них 229 — авиационным транспортом. Более 200 больных, в первую очередь с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, были доставлены в клиники Саратова для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в течение первых суток и даже первых часов с момента заболевания.География деятельности не ограничивается только Саратовской областью: больные, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи на базе федеральных центров, доставлялись в клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Самары, Пензы.Жители Саратовской области, заболевшие за пределами Саратовской области и оказавшиеся с острой патологией в больницах регионов РФ и получившие там всю необходимую помощь, были возвращены для долечивания на родной земле из Перми, Чебоксар, Сочи, Ульяновска, Рязани, Камышина. Всего 26 пациентов за год.«Вылеты санитарной авиации в Саратовской области возродились в 2014 году. Тогда рейсы совершались всего 12–15 раз в год. С каждым годом количество вылетов увеличивается, тем самым расширяются возможности для оказания медицинской помощи в оперативном порядке. При этом при оказании помощи применяется как авиационный, так и автомобильный санитарный транспорт. В случае невозможности вылета вертолета Ми-8В выезд осуществляется на реанимобилях класса С, в том числе и отечественного производства, оснащенные, как и вертолёт, на уровне современной реанимационной палаты. Отделение санитарной авиации оснащено 10 реанимобилями. Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина в конце прошлого года был получен еще один новый реанимобиль», — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Напомним, модернизация региональной воздушной службы санитарной авиации стала возможной благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.