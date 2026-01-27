27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
26 января экоцентр «Экологизатор» объявил о старте десятого сезона экологического проекта «Водорослям крышка».




Инициатива направлена на формирование экологической культуры и оздоровление Волги, что является приоритетной задачей регионального проекта «Вода России» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».

В рамках юбилейного сезона в образовательных учреждениях Саратовской области пройдёт сбор пластиковых крышек с маркировкой «2» (HDPE).

Централизованные пункты сбора крышек организованы в Центре развития образования Саратова и Методическом центре оценки качества образования Энгельса. В них крышки можно сдать до 5 марта 2026 года, после чего вторсырье будет вывезено на сортировку.

До 20 марта можно доставить накопленный пластик напрямую в «Экологизатор».

Все собранное вторсырьё будет направлено на переработку, а вырученные средства - на приобретение мальков травоядных рыб для последующего выпуска в Волгу.

Подробнее о проекте на сайте (водорослямкрышка.рф) и в социальных сетях (ВКонтакте: https://vk.com/vk_reka, Телеграм: https://t.me/vk_reka).