В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»

Инициатива направлена на формирование экологической культуры и оздоровление Волги, что является приоритетной задачей регионального проекта «Вода России» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».В рамках юбилейного сезона в образовательных учреждениях Саратовской области пройдёт сбор пластиковых крышек с маркировкой «2» (HDPE).Централизованные пункты сбора крышек организованы в Центре развития образования Саратова и Методическом центре оценки качества образования Энгельса. В них крышки можно сдать до 5 марта 2026 года, после чего вторсырье будет вывезено на сортировку.До 20 марта можно доставить накопленный пластик напрямую в «Экологизатор».Все собранное вторсырьё будет направлено на переработку, а вырученные средства - на приобретение мальков травоядных рыб для последующего выпуска в Волгу.Подробнее о проекте на сайте (водорослямкрышка.рф) и в социальных сетях (ВКонтакте: https://vk.com/vk_reka, Телеграм: https://t.me/vk_reka).