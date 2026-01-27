27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией

Компании Саратовской области приглашаются к участию в бизнес-миссии в Республику Беларусь, которая состоится с 24 по 26 марта.


Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».

Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры с потенциальными партнерами из Беларуси, посещение производственных площадок местных предприятий.

По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по тел.: (8452) 744-220; по адресу электронной почты: cpexport64@gmail.com.