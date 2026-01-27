Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
Компании Саратовской области приглашаются к участию в бизнес-миссии в Республику Беларусь, которая состоится с 24 по 26 марта.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».
Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры с потенциальными партнерами из Беларуси, посещение производственных площадок местных предприятий.
По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по тел.: (8452) 744-220; по адресу электронной почты: cpexport64@gmail.com.
Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».
Программа бизнес-миссии включает деловые переговоры с потенциальными партнерами из Беларуси, посещение производственных площадок местных предприятий.
По вопросам обращаться в Центр поддержки экспорта по тел.: (8452) 744-220; по адресу электронной почты: cpexport64@gmail.com.