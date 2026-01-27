27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
31 января в открытом музейном кинозале представят патриотические фильмы проекта «ZOV героев», он реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусств.

В 11:00 - документальный фильм «Волонтеры» о помощниках фронта и тыла, которые стали настоящими героями для многих, поддержкой и надеждой в трудные времена.

В 13:00 — «Мой Герой». Истории мальчишек и девчонок, которые стараются внести свой посильный вклад в победу — они пишут письма солдатам, чтобы поддержать их дух, активно участвуют в сборах гуманитарной помощи.

В 15:00 — «Воспоминания близких». Этот фильм напоминает страницы дневника, наполненные глубокой гордостью за близких родных и горечью утраты. Семьи бережно хранят память о своих героях, сохраняя трогательные истории.

Вход свободный. Посещение музея — бесплатное.