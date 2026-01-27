Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы

просмотров: 115

31 января в открытом музейном кинозале представят патриотические фильмы проекта «ZOV героев», он реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусств.В 11:00 - документальный фильм «Волонтеры» о помощниках фронта и тыла, которые стали настоящими героями для многих, поддержкой и надеждой в трудные времена.В 13:00 — «Мой Герой». Истории мальчишек и девчонок, которые стараются внести свой посильный вклад в победу — они пишут письма солдатам, чтобы поддержать их дух, активно участвуют в сборах гуманитарной помощи.В 15:00 — «Воспоминания близких». Этот фильм напоминает страницы дневника, наполненные глубокой гордостью за близких родных и горечью утраты. Семьи бережно хранят память о своих героях, сохраняя трогательные истории.Вход свободный. Посещение музея — бесплатное.