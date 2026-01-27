27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
Делегация Саратовской консерватории во главе с ректором Александром Занориным побывала в Калькутте (Западная Бенгалия, Индия).

Саратовцы побывали в Калькуттской музыкальной школе, Музыкальной академии епископа Каннина, Генеральном консульстве РФ в Калькутте, Российском центре науки и культуры, университете Рабиндра Бхарати, а также школах Совета по музыкальному искусству и культуре.

Центральной темой переговоров в Калькутте стало формирование собственной системы музыкального образования в Индии. В настоящее время в стране нет государственных музыкальных школ, существуют лишь частные учебные заведения, которые держатся на энтузиастах. Калькуттская музыкальная школа не получает поддержки официальных лиц, концерты проводятся редко и бесплатно для публики.

«У нас господствует британская система сертификации ABRSM, - рассказал директор Совета по музыкальному искусству и культуре Сурендранат Маджумдар. - Детей готовят только к экзаменам, это бизнес. Мы очень хотим создать собственную систему музыкального образования по образцу российской».

С этой целью была создана Ассоциация, в которую вошли преподаватели-музыканты из более, чем 10 штатов Индии. Инициатива получила поддержку министра образования Индии.

Большую поддержку консерватории оказало Генеральное Консульство РФ в Калькутте, вице-консул которого Екатерина Тюрина родом из Саратова.

«Отрадно видеть перспективы развития связей Индии с моей малой родиной», - отметила Екатерина Тюрина.

По итогам визита подписаны соглашения о сотрудничестве с Калькуттской музыкальной школой и Советом по музыкальному искусству и культуре, намечены планы дальнейшей работы.