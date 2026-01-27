Саратовская консерватория делится опытом с Индией

просмотров: 192

Делегация Саратовской консерватории во главе с ректором Александром Занориным побывала в Калькутте (Западная Бенгалия, Индия).Саратовцы побывали в Калькуттской музыкальной школе, Музыкальной академии епископа Каннина, Генеральном консульстве РФ в Калькутте, Российском центре науки и культуры, университете Рабиндра Бхарати, а также школах Совета по музыкальному искусству и культуре.Центральной темой переговоров в Калькутте стало формирование собственной системы музыкального образования в Индии. В настоящее время в стране нет государственных музыкальных школ, существуют лишь частные учебные заведения, которые держатся на энтузиастах. Калькуттская музыкальная школа не получает поддержки официальных лиц, концерты проводятся редко и бесплатно для публики.«У нас господствует британская система сертификации ABRSM, - рассказал директор Совета по музыкальному искусству и культуре Сурендранат Маджумдар. - Детей готовят только к экзаменам, это бизнес. Мы очень хотим создать собственную систему музыкального образования по образцу российской».С этой целью была создана Ассоциация, в которую вошли преподаватели-музыканты из более, чем 10 штатов Индии. Инициатива получила поддержку министра образования Индии.Большую поддержку консерватории оказало Генеральное Консульство РФ в Калькутте, вице-консул которого Екатерина Тюрина родом из Саратова.«Отрадно видеть перспективы развития связей Индии с моей малой родиной», - отметила Екатерина Тюрина.По итогам визита подписаны соглашения о сотрудничестве с Калькуттской музыкальной школой и Советом по музыкальному искусству и культуре, намечены планы дальнейшей работы.