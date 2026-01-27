27 ЯНВАРЯ 2026 ВТОРНИК
Новости
19:02 | 27 января
Жителям региона предложили помочь защитить предприятия от ударов БПЛА
17:30 | 27 января
Более 1000 саратовских школьников стали участниками лекции Общества «Знание» о блокаде Ленинграда
16:30 | 27 января
Благодаря нацпроекту в саратовских городах и поселках строят новые детские площадки
15:30 | 27 января
Специалисты санитарной авиации оказали помощь более 1100 пациентам
15:19 | 27 января
Ветеран СВО ознакомился с возможностями реабилитации в «Парусе надежды»
14:17 | 27 января
Ректор ГИТИСа оценил высокий уровень фестиваля «Театральное Приволжье»
14:00 | 27 января
В Саратовской области стартует юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка»
13:00 | 27 января
Саратовские компании посетят Беларусь с бизнес-миссией
11:30 | 27 января
Кинозал в музее истории СВО приглашает на бесплатные кинопоказы
10:00 | 27 января
Саратовская консерватория делится опытом с Индией
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовская команда одержала победу на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью в Челябинской области

В Челябинской области прошли Всероссийские соревнования по автомногоборью, в которых приняли участие 106 спортсменов из десяти регионов России, включая команду из Саратова. Участники соревновались в двух возрастных категориях — «Юниор» и «Абсолют», а также в отдельном зачёте «Леди».

Программа соревнований включала три вида ледовых гонок и конкурс на знание правил дорожного движения. В течение двух дней спортсмены выполняли сложные упражнения на льду, которые требовали высокого мастерства скоростного маневрирования, точности управления и умения работать на скользкой поверхности.

Сборная команда Саратовской Юношеской автошколы в составе Макара Шмелева, Ивана Балина, Саввы Пименова и Анастасии Кутищевой заняла первое место в командном зачёте. В личном первенстве победу одержал Иван Балин, второе место занял Макар Шмелев. В зачёте «Леди» третье место завоевала Анастасия Кутищева.