Саратовская команда одержала победу на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью в Челябинской области

В Челябинской области прошли Всероссийские соревнования по автомногоборью, в которых приняли участие 106 спортсменов из десяти регионов России, включая команду из Саратова. Участники соревновались в двух возрастных категориях — «Юниор» и «Абсолют», а также в отдельном зачёте «Леди».Программа соревнований включала три вида ледовых гонок и конкурс на знание правил дорожного движения. В течение двух дней спортсмены выполняли сложные упражнения на льду, которые требовали высокого мастерства скоростного маневрирования, точности управления и умения работать на скользкой поверхности.Сборная команда Саратовской Юношеской автошколы в составе Макара Шмелева, Ивана Балина, Саввы Пименова и Анастасии Кутищевой заняла первое место в командном зачёте. В личном первенстве победу одержал Иван Балин, второе место занял Макар Шмелев. В зачёте «Леди» третье место завоевала Анастасия Кутищева.