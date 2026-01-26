27 января – День снятия блокады Ленинграда

просмотров: 121

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом напомнили представители Саратовской региональной общественной организации «Союз Саратовских курсантов». Кандидат педагогических наук, полковник в отставке Алексей Алексеевич Порошин рассказывает.«В нашей Отчизне на законодательном уровне отмечены «Дни воинской славы». Они запечатлели важнейшие военные события, являющиеся судьбоносными в многовековой истории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Союза Советских Социалистических Республик, Российской Федерации. Отмечены дни славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в которых российские войска снискали себе почёт и уважение современников, и благодарную память потомков. В этом памятном списке особо выделяются два события, связанные с одним городом – Ленинградом: 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), и 9 августа - День окончания Ленинградской битвы (1944 год).Невозможно переоценить подвиг всех тех, кто в осадном Ленинграде созидал, творил, строил, защищал, восстанавливал, да и просто выживал. Их бессмертный героизм явился ответом на циничное заявление «фашистских бонз», которые объявили на весь мир, что с началом осады «…даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады». В ответ героические ленинградцы весной 1942 г. создали символ осажденного города – ласточку с письмом в клюве. Осажденные жители стали носить на груди жетон с ласточкой, который назывался «Жду письма» и символизировал ожидание весточки от близкого человека, сражавшегося на фронтах или уехавшего в эвакуацию, веру в то, что он жив. Символ увековечила поэтесса Ольга Берггольц в своем стихотворении «Блокадная ласточка» строками:…Этот знак придумала блокада.Знали мы, что только самолет,только птица к нам, до Ленинграда,с милой-милой родины дойдет…И эта «весточка» пришла с Родины, которая не забыла и не бросила героических ленинградцев. Но она была не в виде строк от родных и близких, а в виде зерна, муки и других простых, но таких необходимых продуктов для жизни людей. Долгожданные «вести» шли в Ленинград по знаменитой «Дороге жизни», проложенной зимой по Ладоге.…А где-то на Ладоге, в белом простореОт бомб и мороза взрываются льдины,И воют моторы, и стонут моторы,И тянут гружённые хлебом машины…Выжил доблестный город, не сдался, не стал на колени перед нацистскими захватчиками. И в этом большая заслуга всей страны, всех ее регионов, в том числе и нашей Саратовской области. В боях за освобождение Ленинграда принимали участие тридцать пять тысяч наших земляков. Память о них и о живых, и о погребенных отмечена гранитной мемориальной плитой. Она установлена на Аллее Памяти Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге с надписью: «Вечная память воинам-саратовцам — защитникам блокадного Ленинграда».Саратов принимал обессиленных детей, стариков, женщин, предоставляя им пищу и кров. И по окончании войны многие из них связали свою жизнь с Саратовом, отдавая своеобразную дань благодарности и возникшего единства между городами.Производственный фонд нашего города пополнился многими промышленными предприятиями, своевременно эвакуированными из Ленинграда. К ним следует отнести заводы по производству спецаккумуляторов, механических приборов, электроагрегатного машиностроения.Студенческий Саратов в феврале 1942 года принял 189 преподавателей и 361 студента Ленинградского государственного университета. Летом того же года приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР за №302 от 2 июня 1942 года два университета объединились. Саратовский университет возглавил ректор Ленинградского университета. Этот приказ положил начало совместной работе двух коллективов. Совместный труд ученых увенчан научными исследованиями, имевшими в годы войны особенно важную роль.Особую роль ученые объединенного Саратовского университета внесли в изучение восстановления функций нервной системы, нарушенных в результате полученных на фронте травм; исследования закрытых травмы головного мозга и травм периферических нервов; создание установки для анализа высококачественных бензинов для авиации; изучение геологического строения Поволжья; освоение выпуска стрептоцида и зажигательных смесей и много другое.Прошли десятилетия после окончания тех трагических событий и великих подвигов россиян. Они, как и многие другие, навечно высечены в нашем духовно-нравственном коде словами: «Никто не забыт, ничто не забыто»!