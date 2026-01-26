26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Закупка катера T-Rex 40 производилась для саратовского облспаса и соответствовала законодательству

Новости
26 января В Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы региональной службы спасения Павла Корикова и бывшего инспектора ГИМС, начальника водолазной службы Дмитрия Илларионова. Председательствует на процессе судья Ксения Кузнецова.


Отметим, что в рамках уголовного дела выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при закупке катера T-Rex 40.

Данное судно используется для аварийно-спасательных работ. При этом ранее в медиапространстве распространялась информация, что закупка катера якобы прошла с нарушениями и это стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области не нашло нарушений при закупке T-Rex 40: катер приобретался для нужд службы спасения, это подтверждается соответствующими документами.

По словам выступившего на заседании суда начальника отдела регионального Государственного агентства по централизации закупок, заявка на закупку поступала от службы спасения Саратовской области в электронном виде и содержала все необходимые атрибуты.

«Подана только одна заявка на конкурс, от ООО «Авангард», она была рассмотрена комиссией в части соответствия требованиям законодательства, подписана в электронном виде», - отметил представитель агентства, подчеркнув, что заявка соответствовала требованиям законодательства.