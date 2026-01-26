Закупка катера T-Rex 40 производилась для саратовского облспаса и соответствовала законодательству

просмотров: 111

Отметим, что в рамках уголовного дела выясняют, имело ли место превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при закупке катера T-Rex 40.Данное судно используется для аварийно-спасательных работ. При этом ранее в медиапространстве распространялась информация, что закупка катера якобы прошла с нарушениями и это стало поводом для возбуждения уголовного дела.Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области не нашло нарушений при закупке T-Rex 40: катер приобретался для нужд службы спасения, это подтверждается соответствующими документами.По словам выступившего на заседании суда начальника отдела регионального Государственного агентства по централизации закупок, заявка на закупку поступала от службы спасения Саратовской области в электронном виде и содержала все необходимые атрибуты.«Подана только одна заявка на конкурс, от ООО «Авангард», она была рассмотрена комиссией в части соответствия требованиям законодательства, подписана в электронном виде», - отметил представитель агентства, подчеркнув, что заявка соответствовала требованиям законодательства.