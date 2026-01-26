Депутат заявил о необходимости ограничения возможностей иноагентов

просмотров: 119

Он отметил, что в настоящее время законодательство в сфере контроля за иноагентами совершенствуется, защищая жителей от пагубного воздействия тех, кто предал интересы страны и людей, получил за это соответствующий статус от государства.«Помимо действующих ограничений федеральный законодатель намерен рассмотреть вопрос об усилении контроля за движением средств на счетах иноагентов и их финансовой деятельностью. Это решение позволит оперативно защитить граждан.Те, кто открыто противопоставил себя Родине, зачастую пытаются обманом завести жителей в повестку противостояния интересам страны. Так было с действиями иноагента Налимовой*, пытавшейся вовлечь людей в выступления против строительства школы в Ленинском районе. Зачастую для этого используются анонимные паблики в социальных сетях, которые становятся неконтролируемыми площадками распространения вредоносной и необъективной информации.Уверен, что развитие законодательства в сфере контроля деятельности иноагентов в будущем урегулирует и этот вопрос. Маски будут сброшены и ложь, направленная против страны, будет обличена», - рассказал Сергей Гладков.Со своей стороны депутат намерен в ближайшее время обсудить с коллегами по областной Думе предложения «по ограничению возможностей воздействия иноагентов на ряд общественных сред».* - признана в России иноагентом