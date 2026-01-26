26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:52 | 26 января
27 января – День снятия блокады Ленинграда
18:00 | 26 января
Модельная библиотека Энгельса откроет уникальный  цифровой архив по краеведению
17:30 | 26 января
В районах области с нетерпением ждут модернизацию коммунальных сетей
16:27 | 26 января
Закупка катера T-Rex 40 производилась для саратовского облспаса и соответствовала законодательству
16:00 | 26 января
Депутат заявил о необходимости ограничения возможностей иноагентов
15:36 | 26 января
Проект «Твой Ход» открывает шестой сезон для студентов Саратовской области
12:30 | 26 января
В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»
12:00 | 26 января
У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны
11:00 | 26 января
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав
09:56 | 26 января
Информация о проведении занятий в школах во время морозов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат «Единой России» Сергей Гладков

Он отметил, что в настоящее время законодательство в сфере контроля за иноагентами совершенствуется, защищая жителей от пагубного воздействия тех, кто предал интересы страны и людей, получил за это соответствующий статус от государства.

«Помимо действующих ограничений федеральный законодатель намерен рассмотреть вопрос об усилении контроля за движением средств на счетах иноагентов и их финансовой деятельностью. Это решение позволит оперативно защитить граждан.

Те, кто открыто противопоставил себя Родине, зачастую пытаются обманом завести жителей в повестку противостояния интересам страны. Так было с действиями иноагента Налимовой*, пытавшейся вовлечь людей в выступления против строительства школы в Ленинском районе. Зачастую для этого используются анонимные паблики в социальных сетях, которые становятся неконтролируемыми площадками распространения вредоносной и необъективной информации.

Уверен, что развитие законодательства в сфере контроля деятельности иноагентов в будущем урегулирует и этот вопрос. Маски будут сброшены и ложь, направленная против страны, будет обличена», - рассказал Сергей Гладков.

Со своей стороны депутат намерен в ближайшее время обсудить с коллегами по областной Думе предложения «по ограничению возможностей воздействия иноагентов на ряд общественных сред».

* - признана в России иноагентом