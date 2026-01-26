26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:52 | 26 января
27 января – День снятия блокады Ленинграда
18:00 | 26 января
Модельная библиотека Энгельса откроет уникальный  цифровой архив по краеведению
17:30 | 26 января
В районах области с нетерпением ждут модернизацию коммунальных сетей
16:27 | 26 января
Закупка катера T-Rex 40 производилась для саратовского облспаса и соответствовала законодательству
16:00 | 26 января
Депутат заявил о необходимости ограничения возможностей иноагентов
15:36 | 26 января
Проект «Твой Ход» открывает шестой сезон для студентов Саратовской области
12:30 | 26 января
В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»
12:00 | 26 января
У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны
11:00 | 26 января
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав
09:56 | 26 января
Информация о проведении занятий в школах во время морозов
Объявлен старт шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В этом году впервые студенты профессиональных образовательных организаций могут принять участие во всех направлениях проекта.

В новом сезоне участников ждут 5 конкурсных треков:

- «Делаю» — для лидеров социально значимых проектов. Победители получат премию в размере 1 000 000 рублей на реализацию своих идей или личное развитие
- «Открываю» — для будущих первокурсников, которые хотят с первых дней погрузиться в студенческую жизнь и экосистему молодёжной политики
- «Определяю» — для исследователей студенческого мнения, готовых влиять на развитие образовательной среды
- «Вдохновляю» — для региональных команд, которые развивают студенческое сообщество в своём субъекте
- «Твой Ход, староста!» — специальное направление для лидеров студенческих групп

Образовательная программа сезона «Жить и создавать в России» поможет подготовить лидеров, готовых транслировать смыслы молодёжной политики и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности. Кроме того, ребят ждут обновлённые спецпроекты: интеллектуальные битвы «Твой Ход х Дебаттл» и творческие состязания «Твой Ход х Импровизация».

Для тех, кто нацелен на профессиональный рост, продолжит работу экспертный и карьерный центр проекта «Твой Ход».

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» организован Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проект входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте tvoyhod.online и в сообществе региональной команды проекта.