Проект «Твой Ход» открывает шестой сезон для студентов Саратовской области

Объявлен старт шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». В этом году впервые студенты профессиональных образовательных организаций могут принять участие во всех направлениях проекта.В новом сезоне участников ждут 5 конкурсных треков:- «Делаю» — для лидеров социально значимых проектов. Победители получат премию в размере 1 000 000 рублей на реализацию своих идей или личное развитие- «Открываю» — для будущих первокурсников, которые хотят с первых дней погрузиться в студенческую жизнь и экосистему молодёжной политики- «Определяю» — для исследователей студенческого мнения, готовых влиять на развитие образовательной среды- «Вдохновляю» — для региональных команд, которые развивают студенческое сообщество в своём субъекте- «Твой Ход, староста!» — специальное направление для лидеров студенческих группОбразовательная программа сезона «Жить и создавать в России» поможет подготовить лидеров, готовых транслировать смыслы молодёжной политики и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности. Кроме того, ребят ждут обновлённые спецпроекты: интеллектуальные битвы «Твой Ход х Дебаттл» и творческие состязания «Твой Ход х Импровизация».Для тех, кто нацелен на профессиональный рост, продолжит работу экспертный и карьерный центр проекта «Твой Ход».Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» организован Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проект входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Подробная информация и регистрация доступны на сайте tvoyhod.online и в сообществе региональной команды проекта.