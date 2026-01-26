В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»

26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
В Саратове на площадке Музея истории СВО Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подвело итоги деятельности в 2025 году.

В мероприятии приняли участие представители Правительства области, депутаты Саратовской областной Думы, руководители районных и городских отделений, а также члены общественной организации.

Подводя итоги совместной деятельности с ветеранской организацией, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая отметила:

«В 2025 году во взаимодействии были организованы пять церемоний занесения имен погибших участников СВО на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах», проведены патриотические мероприятия ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню России с масштабным шествием молодежи «Народ и армия – едины», Дню ветеранов боевых действий, Дню танкиста, открыты бюсты Героям Советского Союза Валерию Востротину и Ивану Доронину. Большая часть мероприятий была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Руководитель областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов сообщил:

«В настоящее время 367 членов ветеранской организации находятся в зоне проведения СВО. В 2025 году выдано более 700 почетных знаков семьям погибших защитников Отечества, проведено более 720 патриотических мероприятий, 8 членов общественной организации удостоены государственных наград, 209 членам вручены награды на региональном уровне, семь ветеранов занесены на Доски Почета, 273 ветерана получили путевки в реабилитационные центры, доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи. По инициативе ветеранской организации в области установлено 27 мемориальных досок, получены региональные и муниципальные субсидии на реализацию социальных проектов на сумму более 2 млн рублей. Члены организации входят в составы Общественных советов исполнительных и территориальных органов области. По итогам 2025 года областная организация ветеранов заняла первое место в ПФО и третье место в России в общероссийском рейтинге среди всех региональных отделений».

В ходе мероприятия члены ветеранских организаций и военно-патриотических объединений региона, внесшие весомый вклад в патриотическое воспитание жителей области, были отмечены наградами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также иными наградами.