В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав

В комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района состоялся День зимних спортивных забав.



«Многие любят зиму, потому что только зимой есть возможность покататься на санках, лыжах и коньках, поиграть в снежки, слепить снеговика или снежную бабу. Вот и мы, не смотря на холодную погоду, провели зажигательный спортивный праздник со снегом», – рассказали сотрудники учреждения.

Перед началом соревнований участники разделились на две команды. Эстафета включала в себя несколько этапов: кидание снежков в корзину, ходьба с лыжными палками на скорость, бег «паровозиком».

Завершилось зимнее мероприятие дружеским обсуждением результатов, вкусным чаепитием и раздачей подарков от «серебряных» волонтеров, сделанных своими руками.

Напомним, что все желающие заняться спортом могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.