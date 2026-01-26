В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав

просмотров: 68

«Многие любят зиму, потому что только зимой есть возможность покататься на санках, лыжах и коньках, поиграть в снежки, слепить снеговика или снежную бабу. Вот и мы, не смотря на холодную погоду, провели зажигательный спортивный праздник со снегом», – рассказали сотрудники учреждения.Перед началом соревнований участники разделились на две команды. Эстафета включала в себя несколько этапов: кидание снежков в корзину, ходьба с лыжными палками на скорость, бег «паровозиком».Завершилось зимнее мероприятие дружеским обсуждением результатов, вкусным чаепитием и раздачей подарков от «серебряных» волонтеров, сделанных своими руками.Напомним, что все желающие заняться спортом могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.