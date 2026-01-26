26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
12:30 | 26 января
В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»
12:00 | 26 января
У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны
11:00 | 26 января
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав
09:56 | 26 января
Информация о проведении занятий в школах во время морозов
09:55 | 26 января
Помощь новым территориям: Саратовский медколледж делится опытом
15:11 | 25 января
Строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе: свежий обзор
16:20 | 24 января
В Саратове почтили память жертв «расказачивания»
10:50 | 24 января
В Борисоглебском храме прошла церемония посвящения в казаки
17:00 | 23 января
Стартовал конкурс афиш и плакатов "Театрального Приволжья"
16:04 | 23 января
Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года
Информация о проведении занятий в школах во время морозов

В связи со снижением температуры 26 января во всех общеобразовательных учреждениях региона приостанавливаются занятия.


Приостановка процесса обучения из-за погодных условий происходит :
- для школьников 1-6 классов при температуре воздуха ниже минус 20°;
- для школьников 7-11 классов при температуре воздуха ниже 25°.

Напомним, при достижении пороговой температуры наружного воздуха родители (законные представители) могут самостоятельно принять решение о посещении ребенком школы, однако должны обязательно проинформировать классного руководителя о своем решении.

В случае отмены занятий в общеобразовательных учреждениях предусматривается возможность использования дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов учреждений (сайт, электронная почта и другие), а также мобильной связи при организации индивидуальных консультаций и дополнительного образования обучающихся.

Министерство образования области