Информация о проведении занятий в школах во время морозов

Приостановка процесса обучения из-за погодных условий происходит :- для школьников 1-6 классов при температуре воздуха ниже минус 20°;- для школьников 7-11 классов при температуре воздуха ниже 25°.Напомним, при достижении пороговой температуры наружного воздуха родители (законные представители) могут самостоятельно принять решение о посещении ребенком школы, однако должны обязательно проинформировать классного руководителя о своем решении.В случае отмены занятий в общеобразовательных учреждениях предусматривается возможность использования дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов учреждений (сайт, электронная почта и другие), а также мобильной связи при организации индивидуальных консультаций и дополнительного образования обучающихся.Министерство образования области