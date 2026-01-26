Помощь новым территориям: Саратовский медколледж делится опытом

просмотров: 85

В Саратовском областном базовом медицинском колледже побывал заведующий отделением Макеевского медицинского колледжа (Донецкая Народная Республика) Дмитрий Тищенко.С марта 2025 года коллектив саратовского колледжа регулярно консультирует коллег из Макеевки, оказывая практическую помощь в составлении учебной документации, методическую поддержку и помощь в ведении документооборота при переходе на российские стандарты среднего медицинского образования.В рамках культурного взаимодействия в музее истории колледжа для гостей провели тематическую экскурсию «Столыпин. Саратов. Россия».«Такое межрегиональное сотрудничество и обмен опытом важны обеим сторонам. Поддержка новых территорий стала нужным всеобщим делом. Саратовская область, имея богатую историю и традиции развития среднего медицинского образования, оказывает помощь в интеграции медицинского образования Донецкой Народной Республики. При этом и Макеевскому колледжу есть чем похвастаться: у него богатая история, за почти 65 лет он выпустил более 15 тысяч специалистов. Взаимодействие и обмен опытом будут продолжены и в дальнейшем», — поддержал инициативу министр здравоохранения Владимир Дудаков.