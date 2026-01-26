26 ЯНВАРЯ 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
12:30 | 26 января
В зоне СВО воюют 367 саратовцев из «Боевого братства»
12:00 | 26 января
У магазина Думлера и здания волостного Совета в Красном Куте появилась зона охраны
11:00 | 26 января
В Энгельсе состоялся День зимних спортивных забав
09:56 | 26 января
Информация о проведении занятий в школах во время морозов
09:55 | 26 января
Помощь новым территориям: Саратовский медколледж делится опытом
15:11 | 25 января
Строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе: свежий обзор
16:20 | 24 января
В Саратове почтили память жертв «расказачивания»
10:50 | 24 января
В Борисоглебском храме прошла церемония посвящения в казаки
17:00 | 23 января
Стартовал конкурс афиш и плакатов "Театрального Приволжья"
16:04 | 23 января
Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года
В Саратовском областном базовом медицинском колледже побывал заведующий отделением Макеевского медицинского колледжа (Донецкая Народная Республика) Дмитрий Тищенко.

С марта 2025 года коллектив саратовского колледжа регулярно консультирует коллег из Макеевки, оказывая практическую помощь в составлении учебной документации, методическую поддержку и помощь в ведении документооборота при переходе на российские стандарты среднего медицинского образования.

В рамках культурного взаимодействия в музее истории колледжа для гостей провели тематическую экскурсию «Столыпин. Саратов. Россия».

«Такое межрегиональное сотрудничество и обмен опытом важны обеим сторонам. Поддержка новых территорий стала нужным всеобщим делом. Саратовская область, имея богатую историю и традиции развития среднего медицинского образования, оказывает помощь в интеграции медицинского образования Донецкой Народной Республики. При этом и Макеевскому колледжу есть чем похвастаться: у него богатая история, за почти 65 лет он выпустил более 15 тысяч специалистов. Взаимодействие и обмен опытом будут продолжены и в дальнейшем», — поддержал инициативу министр здравоохранения Владимир Дудаков.