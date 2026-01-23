Стартовал конкурс афиш и плакатов "Театрального Приволжья"

просмотров: 104

В регионах Приволжского федерального округа в рамках VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» стартовала заявочная кампания конкурса афиш и плакатов.Для участия в конкурсе до 22 февраля необходимо подавать заявку на официальном сайте фестиваля, заполнив форму во вкладке «Конкурс афиш» — https://театральноеприволжье.рф/.К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории регионов Приволжского федерального округа, в возрасте от 6 до 30 лет включительно.Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».