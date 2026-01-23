Учебные заведения и учреждения культуры Саратовской области приглашают создать Лектории Знания

просмотров: 114

В Саратовской области работает пять лекториев – просветительских площадок Российского общества «Знание».Просветительские площадки получают организационную поддержку «Знания», в том числе по подбору и верификации лекторов, а также доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методические материалы.Создать Лектории Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Саратовской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию.По итогам прошлого года 100 самых активных Лекториев Знания получили специальную сувенирную продукцию и возможность пригласить ведущих лекторов Общества «Знание».Саратовскую область в рейтинге представили Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., школа № 1 образовательного центра г. Красный Кут и школа № 84 г. Саратова.По информации Российского общества «Знание»