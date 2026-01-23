23 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 23 января
Стартовал конкурс афиш и плакатов "Театрального Приволжья"
16:04 | 23 января
Два проекта саратовских НКО вошли в 100 лучших реализованных проектов 2024 года
14:30 | 23 января
Учебные заведения и учреждения культуры Саратовской области приглашают создать Лектории Знания
13:30 | 23 января
В Центре народного творчества пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда»
12:58 | 23 января
Саратовские дизайнеры обсудили интеграцию в федеральные ретейлы и участие в Fashion Show
22:12 | 22 января
Казачьи классы продолжают укреплять традиции служения Отечеству
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
В Саратовской области работает пять лекториев – просветительских площадок Российского общества «Знание».

Просветительские площадки получают организационную поддержку «Знания», в том числе по подбору и верификации лекторов, а также доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методические материалы.

Создать Лектории Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Саратовской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию.

По итогам прошлого года 100 самых активных Лекториев Знания получили специальную сувенирную продукцию и возможность пригласить ведущих лекторов Общества «Знание».

Саратовскую область в рейтинге представили Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., школа № 1 образовательного центра г. Красный Кут и школа № 84 г. Саратова.

По информации Российского общества «Знание»