23 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 23 января
В Центре народного творчества пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда»
12:58 | 23 января
Саратовские дизайнеры обсудили интеграцию в федеральные ретейлы и участие в Fashion Show
22:12 | 22 января
Казачьи классы продолжают укреплять традиции служения Отечеству
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
10:17 | 22 января
Новый кинозал заработал в музее истории СВО
09:23 | 22 января
В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
В преддверии Дня снятия блокады Ленинграда, 27 января, в Центре народного творчества имени Л.А. Руслановой пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда». В ней примут участие учащиеся образовательных учреждений города Саратова.

«Оживят» события тех дней участники «Народного коллектива» театра-студии «Детский человек» (режиссёр – Мария Зеленцова).
Зрителей ожидает насыщенная программа, включающая в себя стихи, песни, кадры кинохроники прошлых лет, а также документальные факты и фотографии, воссоздающие атмосферу блокадного Ленинграда.

«На страже Ленинграда» – это возможность почтить память героев, отстоявших город, и передать эстафету памяти следующим поколениям, став частью этого значимого события, вместе вспомнить героическую историю Ленинграда.