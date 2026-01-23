В Центре народного творчества пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда»

просмотров: 53

В преддверии Дня снятия блокады Ленинграда, 27 января, в Центре народного творчества имени Л.А. Руслановой пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда». В ней примут участие учащиеся образовательных учреждений города Саратова.«Оживят» события тех дней участники «Народного коллектива» театра-студии «Детский человек» (режиссёр – Мария Зеленцова).Зрителей ожидает насыщенная программа, включающая в себя стихи, песни, кадры кинохроники прошлых лет, а также документальные факты и фотографии, воссоздающие атмосферу блокадного Ленинграда.«На страже Ленинграда» – это возможность почтить память героев, отстоявших город, и передать эстафету памяти следующим поколениям, став частью этого значимого события, вместе вспомнить героическую историю Ленинграда.