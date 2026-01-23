Саратовские дизайнеры обсудили интеграцию в федеральные ретейлы и участие в Fashion Show

просмотров: 71

Вчера в министерстве инвестиционной политики состоялось первое в этом году заседание Клуба продюсеров по направлению «Мода». В мероприятии приняли участие министр инвестиционной политики области Александр Марченко, директор Корпорации развития региона Александр Храпугин, представители Центра поддержки экспорта, а также более 15 саратовских дизайнеров и представителей брендов.На встрече обсудили предстоящие крупные мероприятия и дальнейшее развитие модной индустрии согласно Стратегии развития креативных индустрий, которая была успешно защищена 16 декабря в Москве.«Первый шаг — это интеграция наших дизайнеров в крупные российские сети, а также начало масштабной работы по реализации в регионе проекта РВБ и АСИ «Платформа роста» и продвижение наших брендов на Ozon Select», — заявил министр инвестиционной политики области Александр Марченко.Директор Центра поддержки экспорта Саратовской области Юлия Гришко рассказала о возможностях участия в бизнес-миссиях и выставках за рубежом.Особое внимание было уделено подготовке к FASHION SHOW – масштабному модному показу ведущих саратовских дизайнеров. Мероприятие, впервые прошедшее в сентябре 2025 года, планируется сделать ежегодным.В рамках открытого диалога предприниматели поделились своими видениями развития индустрии и дали предложения о необходимых мерах поддержки.Министерство инвестиционной политики Саратовской области