13:30 | 23 января
В Центре народного творчества пройдет патриотическая программа «На страже Ленинграда»
12:58 | 23 января
Саратовские дизайнеры обсудили интеграцию в федеральные ретейлы и участие в Fashion Show
22:12 | 22 января
Казачьи классы продолжают укреплять традиции служения Отечеству
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
10:17 | 22 января
Новый кинозал заработал в музее истории СВО
09:23 | 22 января
В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Вчера в министерстве инвестиционной политики состоялось первое в этом году заседание Клуба продюсеров по направлению «Мода». В мероприятии приняли участие министр инвестиционной политики области Александр Марченко, директор Корпорации развития региона Александр Храпугин, представители Центра поддержки экспорта, а также более 15 саратовских дизайнеров и представителей брендов.

На встрече обсудили предстоящие крупные мероприятия и дальнейшее развитие модной индустрии согласно Стратегии развития креативных индустрий, которая была успешно защищена 16 декабря в Москве.

«Первый шаг — это интеграция наших дизайнеров в крупные российские сети, а также начало масштабной работы по реализации в регионе проекта РВБ и АСИ «Платформа роста» и продвижение наших брендов на Ozon Select», — заявил министр инвестиционной политики области Александр Марченко.

Директор Центра поддержки экспорта Саратовской области Юлия Гришко рассказала о возможностях участия в бизнес-миссиях и выставках за рубежом.

Особое внимание было уделено подготовке к FASHION SHOW – масштабному модному показу ведущих саратовских дизайнеров. Мероприятие, впервые прошедшее в сентябре 2025 года, планируется сделать ежегодным.

В рамках открытого диалога предприниматели поделились своими видениями развития индустрии и дали предложения о необходимых мерах поддержки.

Министерство инвестиционной политики Саратовской области