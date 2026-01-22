22 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 22 января
18:00 | 22 января
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
10:17 | 22 января
Новый кинозал заработал в музее истории СВО
09:23 | 22 января
В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге


Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности


Лекторы Российского общества «Знание» — доценты СГМУ им. В.И. Разумовского Анна Спиваковская и Юрий Спиваковский в «Доме Знаний» в рамках Единого дня просвещения провели лекцию для родителей «Медицинская грамотность для взрослых: как не навредить, пытаясь помочь».

Анна Спиваковская рассказала, что попытки действовать по «здравому смыслу» без консультации врача могут навредить. Были выделены главные запреты при болезнях ребенка: не давать лекарства без назначения, не игнорировать изменения в поведении и не ставить диагнозы самостоятельно по одному симптому. Вместо этого важно объективно оценивать состояние ребенка, отслеживая длительность симптомов и наличие так называемых красных флагов.

«Важным при болезни малыша является вовремя обратиться к специалисту, а не полагаться на советы из непроверенных источников. Самолечение порой — это не помощь, а самый настоящий риск. Забота о здоровье ребёнка начинается с доверия к медицине, а не к слухам», — отметила Анна Спиваковская.

Особое внимание было уделено вопросам, касающимся болей в суставах у детей: как правильно оценить характер боли, какие симптомы должны насторожить и к какому специалисту в первую очередь нужно обратиться за помощью.

В заключение спикеры призвали родителей не спешить с лечением и всегда следовать рекомендациям специалистов.

По информации Российского общества «Знание»