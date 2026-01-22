Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности

просмотров: 83

Лекторы Российского общества «Знание» — доценты СГМУ им. В.И. Разумовского Анна Спиваковская и Юрий Спиваковский в «Доме Знаний» в рамках Единого дня просвещения провели лекцию для родителей «Медицинская грамотность для взрослых: как не навредить, пытаясь помочь».Анна Спиваковская рассказала, что попытки действовать по «здравому смыслу» без консультации врача могут навредить. Были выделены главные запреты при болезнях ребенка: не давать лекарства без назначения, не игнорировать изменения в поведении и не ставить диагнозы самостоятельно по одному симптому. Вместо этого важно объективно оценивать состояние ребенка, отслеживая длительность симптомов и наличие так называемых красных флагов.«Важным при болезни малыша является вовремя обратиться к специалисту, а не полагаться на советы из непроверенных источников. Самолечение порой — это не помощь, а самый настоящий риск. Забота о здоровье ребёнка начинается с доверия к медицине, а не к слухам», — отметила Анна Спиваковская.Особое внимание было уделено вопросам, касающимся болей в суставах у детей: как правильно оценить характер боли, какие симптомы должны насторожить и к какому специалисту в первую очередь нужно обратиться за помощью.В заключение спикеры призвали родителей не спешить с лечением и всегда следовать рекомендациям специалистов.По информации Российского общества «Знание»