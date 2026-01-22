Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году

просмотров: 87

В Саратовской области подвели итоги 2025 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. По данным за 2025 год, в регионе состоялось 289 научно-популярных событий — от лекций и экскурсий в лаборатории до крупных форумов. Их общая аудитория превысила 190 тысяч человек.Регион активно включился в федеральную повестку, реализовав 10 ключевых инициатив Десятилетия. В фокусе внимания — не только популяризация науки, но и поиск талантов.Так, молодые учёные и инженеры региона боролись за премии имени П.А. Столыпина и «Успех», а также представляли область на всероссийском Фестивале науки «НАУКА 0+» и Конгрессе молодых учёных.Особой площадкой стал Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, где проходил Х Всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых». Саратовские делегаты, включая главу Минпромэнерго Михаила Торгашина, участвовали в стратегических дискуссиях и знакомились с передовыми проектами коллег со всей страны.«Каждая лекция, мастер-класс или экскурсия на предприятие — это возможность сегодня найти будущего инженера, технолога, исследователя, чья работа будет завтра укреплять реальный сектор экономики области. Ключевая задача в рамках Десятилетия науки — создать непрерывную цепочку: от заинтересованного школьника до квалифицированного специалиста на производстве. Премии, форумы и фестивали — важные ступени в этой работе», - отметил заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.