22 ЯНВАРЯ 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 22 января
Лекторы Общества «Знание» в Саратове научили родителей медицинской грамотности
17:43 | 22 января
Более 190 тысяч саратовцев были вовлечены в научные события Десятилетия науки в 2025 году
14:20 | 22 января
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА
10:45 | 22 января
Поволжский колледж выиграл грант на создание молодежного клуба
10:17 | 22 января
Новый кинозал заработал в музее истории СВО
09:23 | 22 января
В течение ночи коммунальные службы устраняли последствия снегопада
18:00 | 21 января
В Саратовской области предложено упростить получение удостоверения многодетной семьи
17:30 | 21 января
Школьник из Энгельса вошел в ТОП-30 сильнейших математиков
16:52 | 21 января
Единый день профилактики был посвящен предотвращению распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков
16:51 | 21 января
«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА

Новости
В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА


Для службы по контракту в войсках беспилотных систем (БпС) набирают операторов БПЛА, специалистов связи и даже IT-специалистов.

Нужны также специалисты минно-взрывного дела, медицинские работники, водители.

К кандидатам на службу в войсках беспилотных систем предъявляются более высокие требования:

возраст от 18 до 45 лет;

состояние здоровья (категория «А» или «Б»);

образование не ниже среднего полного.

Для военнослужащих БпС предусмотрено заключение контракта сроком на 1 год с возможностью увольнения.

Обязательное условие — обучение новой специальности в учебной сети Минобороны России.

Прошедшие обучение несут службу только в войсках беспилотных систем, их запрещается направлять на иные должности в другие подразделения. А выполнение боевых задач осуществляется вдали от линии непосредственного соприкосновения с противником.

С учетом всех выплат саратовцы могут получить от 4,2 млн рублей за первый год службы. Военнослужащие БпС также получают выплаты за уничтожение техники противника в размере до 500 тысяч рублей в зависимости от образца вооружения.

На них распространяются все льготы и социальные гарантии участников Специальной военной операции.

Подробнее узнать о службе по контракту можно в военном комиссариате или пункте отбора: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Телефон: 8 (8452) 38-19-20 или 117.