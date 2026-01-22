В пункте отбора рассказали, как стать оператором БПЛА

просмотров: 128

Для службы по контракту в войсках беспилотных систем (БпС) набирают операторов БПЛА, специалистов связи и даже IT-специалистов.Нужны также специалисты минно-взрывного дела, медицинские работники, водители.К кандидатам на службу в войсках беспилотных систем предъявляются более высокие требования:возраст от 18 до 45 лет;состояние здоровья (категория «А» или «Б»);образование не ниже среднего полного.Для военнослужащих БпС предусмотрено заключение контракта сроком на 1 год с возможностью увольнения.Обязательное условие — обучение новой специальности в учебной сети Минобороны России.Прошедшие обучение несут службу только в войсках беспилотных систем, их запрещается направлять на иные должности в другие подразделения. А выполнение боевых задач осуществляется вдали от линии непосредственного соприкосновения с противником.С учетом всех выплат саратовцы могут получить от 4,2 млн рублей за первый год службы. Военнослужащие БпС также получают выплаты за уничтожение техники противника в размере до 500 тысяч рублей в зависимости от образца вооружения.На них распространяются все льготы и социальные гарантии участников Специальной военной операции.Подробнее узнать о службе по контракту можно в военном комиссариате или пункте отбора: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Телефон: 8 (8452) 38-19-20 или 117.